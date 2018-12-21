FİNANS

"Türk şirketlerine Kazakistan'da 8,5 milyar dolarlık iş fırsatı var"

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: - "2020'ye kadar Kazakistan'a ulaştırma, lojistik alanında toplam 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu da Türk şirketleri için büyük bir fırsat" - "Kazakistan, son 10 yılda ulaştırma, lojistik sektörüne 30 milyar dolarlık yatırım yaptı"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 2020'ye kadar Kazakistan'a ulaştırma, lojistik alanında toplam 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun da Türk şirketleri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Saparbekuly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır Türkiye'den Kazakistan'a gelen yatırımlarda artış olduğunu, Türkiye'den Kazakistan'a yıllık bazda 250-300 milyon dolarlık yatırım geldiğini bildirdi.

Saparbekuly, şunları kaydetti:

"Bizim gayretimiz, Türk yatırımcıların sadece Kazakistan piyasasını düşünerek yatırım yapması değil. Kazakistan'ın devlet politikası olarak yürüttüğü ihracata yönelik yatırımların desteklenmesi çerçevesinde bu fırsatlardan da faydalanılmasını istiyoruz. 50 milyonluk Orta Asya, Kazakistan üzerinden Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, hatta Afganistan ve İran'a ihracat yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Türkiye'nin birçok alanda dış ticaret açığı var. Özellikle ham madde alanında açık var. Kimyasal ürünlerde 70 milyar dolarlık ürünü Türkiye ithal ediyor. Bunların hepsi Kazakistan'dan temin edilebilir. Oldukça doğal maden zenginliği var."

\

- "Sanayi, hizmet ve finans sektörlerinde Türkiye, Kazakistan'da ilk 5-7'lerde"

Abzal Saparbekuly, Kazakistan'da bin 700'den fazla Türk şirketinin çalıştığını ifade ederek, şimdiye kadar Kazakistan'a yapılan toplam yatırım tutarının 300 milyar doları aştığını, Kazakistan'a yapılan yatırımların büyük bölümünü enerjinin oluşturduğunu ifade etti.

Saparbekuly, "Sanayi, hizmet ve finans sektörlerindeki yatırımlara bakıldığında, Türkiye, Kazakistan'da ilk 5-7'lerde görülüyor. Bu yıl toplamda 25 milyar dolarlık bir yabancı direkt yatırımı bekliyoruz. Bunların 4'te biri sanayi üretimidir. Ülkeye yapılan yatırımların yüzde 50'si madencilik alanına geliyor. Bu alanda birçok Türk şirketi aktif şekilde yatırım yapıyor. Kazakistan; siyasi, ekonomik açıdan istikrarlı giden bir ülke. 90 milyar dolarlık ulusal rezervi var." şeklinde konuştu.

\

- "Kazakistan, 10 yılda ulaştırma ve lojistiğe 30 milyar dolarlık yatırım yaptı"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Kazakistan'da kişi başı milli gelirin 9 bin 800 dolar olduğunu, dış ticaretin her yıl artış gösterdiğini, yaklaşık 85 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştıklarını, bunun 50 milyar dolarının ihracat, 35 milyar dolarının da ithalat olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın, son 10 yılda ulaştırma, lojistik sektörüne 30 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Saparbekuly, "2020'ye kadar Kazakistan'a ulaştırma, lojistik alanında toplam 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu da Türk şirketleri için büyük bir fırsat." dedi.

Saparbekuly, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve yap-işlet-devret modeliyle Almatı çevre yolunun yapıldığını, bu projeyi 2 Türk ve bir Koreli şirketin üstlendiğini ifade ederek, bunun gibi Kazakistan'da çok sayıda yap-işlet-devret projesi bulunduğunu kaydetti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttıİnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı
Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladıGaranti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.