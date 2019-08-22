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Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Yenilebilir enerji ve turizm alanında faaliyet gösteren Yükselir Group, üçüncü otel yatırımını Rusya’da yapacağını duyurdu.

Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımı

İSTANBUL, (DHA)- Yenilebilir enerji ve turizm alanında faaliyet gösteren Yükselir Group, üçüncü otel yatırımını Rusya’da yapacağını duyurdu.

Petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve turizm alanında faaliyet gösteren Yükselir Group, Rusya’da gerçekleştirdikleri toplantıda üçüncü büyük otel yatırımını St. Petersburg ve Moskova’ya yapma kararı aldıklarını açıkladı. Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle yatırım planlarını masaya yatırdıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, “Hangi ülkeye ne kadar yatırım yapacağımızı, hangi ülkelerden çekileceğimizi, hangi sektörlere yatırım yapmamızın daha avantajlı olacağını görüşüp karara bağladık. Aynı zamanda bir dönem boyunca faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde görev yapacak olan ülke yöneticilerimizin atamasını gerçekleştirdik. Rusya'daki toplantımızın sonucunda bu yılki en önemli yatırımımızı Rusya'ya yapma kararı aldık” dedi.

YATIRIMLARIN DEVAMI GELECEK

Rusya’daki yatırımların bir başlangıç olacağını belirten Yüksel, “Rusya dünyanın en önde gelen büyük ekonomiye sahip ülkelerinden bir tanesi ve en önemlisi bizim komşumuz. Aynı coğrafyadayız ve ekonomik dünyamız birbiriniz tamamlıyor. Rusya ve Türkiye arasında coğrafi avantajlar ve geçmişi yüzlerce yıla dayanan iş birlikleri var. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman, mevcut iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği potansiyelinin ileriki yıllarda daha çok artacağına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye’ye turist gönderen ülkelerden en önde geleni Rusya, birçok Türk iş adamı da Rusya’da ticari faaliyetlerde bulunuyor. Dolayısıyla bir Türk şirketi olarak doğalgaz iş birliğimizin bulunduğu Rusya'ya turizm sektörüyle de katılmış olduk” diye konuştu.

POTANSİYELİN FARKINDAYIZ

Bölgedeki potansiyele önem verdiklerine değinen Yüksel, “ Bu potansiyelin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Burası bizim üçüncü bölge uluslararası otelimiz oldu. St. Petersburg ve Moskova çok büyük şehirler, ayrıca Rusya'nın farklı bölgelerinde de otel projeleri arayışı içerisindeyiz. Moskova ve St. Petersburg'un dışında Rusya’nın sayısı 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan birçok şehri var. Oralarda da farklı otel projeleri opsiyonları arayışı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

TARİHİ SARAY YAPISI İLE İHTİŞAMLI BİNALAR OLACAK
St. Petersburg'a ve Moskova'ya yapılacak otellerin en güzel manzaraya sahip olacağını belirten şirket yönetim kurulu başkanı Yavuz Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapacağımız otel, St. Petersburg'un kalbi Admiralteysky bölgesinde ve Moskova'nın Kızıl Meydan bölgesinde yer alacak. İki otelimiz de tarihi iki saray binasının yenilenmesiyle ortaya çıkacak. 7 ve 8 katlı tarihi saray yapısı ile St Petersburg'un ve Moskova'nın en ihtişamlı binalarından biri olacak. Toplam 16 bin 500 ve 18 bin 700 metrekare kullanım alanına sahip olacak olan butik otellerimiz standart, superior, süit ve kral dairesi seçenekleri ile toplam 186 ve 174 oda ile hizmet verecek. İki otelimizde de bin kişi kapasiteli kongre merkezi, balo salonu ve farklı büyüklüklerdeki toplantı salonları ile her türlü organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca otellerimizde Türk, İtalyan ve Uzakdoğu mutfağının en lezzetli yemeklerini sunacak olan 3 elit restoranımız yer alacak. Otellerimizin son katında yer alacak olan Club Lounge’yla özel etkinlik hizmeti de vereceğiz. Yükselir Sky Roof ismi bir alanın da bulunacağı lüks otellerimizde, fitness, yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve SPA olanaklarını da sunacağız.”

TURİZM KALİTESİNDE ÜLKE OLARAK İYİYİZ

Yüksel, yapacakları yatırım hakkında ise şunları söyledi:

"Türkler olarak turizm kalitesinde ülke olarak iyi bir durumdayız. Verdiğimiz hizmetler, çalışan kalitemiz, insan odaklı bakış açımız farklılık oluşturuyor. Orta Avrupa'da yapacağımız otellerden sonra bu farklılığı Rusya'da da oluşturmayı hedefliyoruz. En iyisini yapacağımızı biliyoruz. 9 gün boyunca yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte yaptığımız toplantıda alınan kararları hızlıca uygulayacağız. Rusya'daki üst düzey devlet yetkilileri de bu konuda bizlere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtip bölgeye sağlayacağımız kaliteli bir katkıdan dolayı da memnuniyetlerini ilettiler.”

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