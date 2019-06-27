FİNANS

Türk soğutma sanayicileri atmosferi koruyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel Isınmayla Mücadelede Çevre Dostu Soğutma Farkındalık Projesi Koordinatörü Kıvanç Aslantaş: - "Ozon tabakasına zararı olmayan gazların saha uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bu amaçla İstanbul, Ankara ve İzmir'de 5 tesiste çalışmamız olacak. Bu tesislerde hem çalışan tesislerin yeni sistemlere dönüşümü hem de mevcut tesislerin ölçümlemesini yapacağız" - SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş: - "AREA'nın geliştirdiği Real Alternatives 4Life projenin uygulamasını Türkiye'de yaptık, 'Eğitimcilerin Eğitimi' dediğimiz programı gerçekleştirdik. 2020'de bu program sona erecek. Amacımız küresel ısınmaya dikkati çekmek. Bir UNIDO projesi olan ve bugün tanıtımı yapılan Çevre Dostu Soğutma projemiz de yine aynı amaca yönelik"

İSTANBUL (AA) - Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel Isınmayla Mücadelede Çevre Dostu Soğutma Farkındalık Projesi Koordinatörü Kıvanç Aslantaş, dünya soğutma sektöründe atmosfere daha az zarar veren gaz arayışı yaşandığını belirterek, "Ozon tabakasına zararı olmayan gazların saha uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bu amaçla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplamda 5 tesiste çalışmamız olacak." dedi.

SOSİAD, Dünya Soğutma Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Örgütü (UNIDO) projesi olan Küresel Isınmayla Mücadelede Çevre Dostu Soğutma Farkındalık Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenledi.

Projeyle soğutma sektöründe atmosfer dostu gazların uygulanmasını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Aslantaş, şu bilgileri verdi:

''Proje kapsamında bizler, küresel ısınmaya etkisi ve ozon tabakasına zararı olmayan gazların saha uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bu amaçla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplamda 5 tesiste çalışmamız olacak. Bu tesislerde hem çalışan tesislerin yeni sistemlere dönüşümü hem de mevcut tesislerin ölçümlemesini yapacağız. Amacımız hem çevreye olumsuz etkisi olmayan, gıda muhafazası anlamında olabilecek en gelişmiş sistemleri sunmak, yatırım ve işletme maliyeti anlamında dezavantaj teşkil etmeyecek bir sistem oluşturmak. Projenin yıl sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında olan uygulamaları, yıl sonunda yapacağımız seminer ve sahadaki tematik toplantılar başlığı adı altında katılımcılara eğitimle sunmayı planlıyoruz."

- "Amacımız, kendi bölümümüzle alakalı meslek liselerinin kalitesi artırılması"

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, SOSİAD'ın küresel ısınma ile mücadele kapsamında Avrupa Soğutma İklimlendirme ve Isı Pompası Müteahhitleri Birliği'nin (AREA) geliştirdiği Real Alternatives 4Life Proje"sinin Türkiye uygulamasını sürdürdüklerini söyledi. Karakuş, şunları kaydetti:

''26 Haziran Dünya Soğutma Günü'nü kutladık. Çeşitli ülkelerde iklimlendirme sektörünün farklı kuruluşlarının ortak kararı oldu. SOSİAD olarak yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası çapta birkaç projemiz var. Ulusal projemiz 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' isimli projemiz. Bu proje ile sürdürülebilir bir farkındalık oluşturmak istedik.Amacımız, kendi bölümümüzle alakalı meslek liselerinin kalitesi artırılması. Bir de meslek lisesine seçilen öğrencilerin teknik yeteneği açısından belirlenmesi, 3 boyutlu zekaya sahip ve bilişsel yeteneği olan öğrencilerin bizim bölüme seçilerek eğitilmesidir. Bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütüyoruz. Çok iyi gidiyor, yakın zamanda protokolünü de imzalayacağız."

Uluslararası boyutlu iki projelerinin bulunduğunu aktaran Karakuş, ''Birincisi, Demonstrasyon projemiz. Bu projemiz, soğutkan gazlar; hali hazırda freon gazlı soğutma sistemi kullanılıyor. Bunların küresel ısınma potansiyeli biraz yüksek. Doğal akışkanlara göre doğaya veya atmosfere zararı fazla. Bunun farkındalığını oluşturmakla alakalı bir projemizdi. Freon gazlar yerine doğal akışkanlar, karbondioksit ve amonyak gibi doğal akışkanların kullanıldığı sistemlerde elde edilecek olan enerji maliyetleri ve işletme giderleri nelerdir? Demonstrasyon projesi bunların belirlenmesi ile alakalı farkındalık projedir. Bunun tanıtımını yaptık, UNIDO ile beraber takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Karakuş sözlerine şöyle devam etti:

''Bizim üyesi olduğumuz uluslararası soğutma endüstrisini bir araya getiren AREA Birliği var. AREA üyeliğimizle birlikte uluslararası projelere de imza attık. Türkiye'de partnerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bakanlık küresel ısınma ile ilgili ciddi duyarlılık gösteriyor ve bize her türlü desteği veriyor. AREA'nın geliştirdiği Real Alternatives 4Life projenin uygulamasını Türkiye'de yaptık, 'Eğitimcilerin Eğitimi' dediğimiz programı gerçekleştirdik. 2020'de bu program sona erecek. Amacımız küresel ısınmaya dikkati çekmek. Bir UNIDO projesi olan ve tanıtımı yapılan Çevre Dostu Soğutma projemiz de yine aynı amaca yönelik. Soğutmayla alakalı olan kısımda soğutucu akışkanların yani freon soğutucuların doğa olan zararına dikkati çekmek ve onların yerine doğal akışkanlar olan karbondioksit, bütan ve amonyak gibi gazların kullanılmasını teşvik etmekle ilgili çalışmalarımızı değerlendirdik ve anlattık.''

-''Alternatif soğutucu akışkanların kullanımına destek oluyoruz"

Demonstrasyon projesine neden ihtiyaç duyulduğu konusunda açıklama yapan Proje Teknik Takım Lideri Kadir İsa da, ''Tüm dünyada kullanılan soğutma sistemlerinin büyük çoğunluğunu teşkil eden buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimleri dediğimiz sistemlerde soğutucu akışkanlar kullanılıyor. Bu soğutucu akışkanların önemli bir kısmı, geçmişteki bazı yönetmelikler vasıtasıyla kısıtlandı veya tamamen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla soğutma sektörü bu konuda bir arayış içine girdi. Bu boşluğu doldurmak üzere sektörde değişik ve alternatif soğutkanların kullanımı yoluna gidildi. Bu proje esasında bu tür alternatif soğutucu akışkanların başarılı bir şekilde kullanılması konusundaki çabalara destek amacıyla oluşturulmuş bir proje." bilgilerini verdi.

Bu projeyle birkaç şehirde bazı alternatif ve doğal soğutucu akışkan kullanan sistemlerde ölçümler yapılacağını aktaran İsa, bunun sonucunda bu soğutucu akışkanların alternatif olarak ne kadar değerli olduklarının ortaya konulacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
soğutma sektörü SOSİAD

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