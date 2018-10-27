FİNANS

Türk su ürünleri ABD'de tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Türk su ürünleri ABD'de tanıtıldı

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği organizasyonla, Türk su ürünleri sektörünün hedef pazar olarak belirlediği ABD’de tanıtım etkinliği yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre New York Brooklyn’de düzenlenen 13. International StarChef Congress'te ünlü şeflerin çipura ve levrekle hazırladığı menüler, katılımcılarının beğenisine sunuldu.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörün son 9 yılda ABD'ye yaptığı ihracatını 300 bin dolar seviyesinden 35 milyon dolara çıkardığını bildirdi.

Kızıltan, özellikle hava kargoyla ihracatın hızla arttığını, bu pazar için 100 milyon dolarlık hedef koyduklarını kaydetti.

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abd Balık Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları sektör su ürünleri tanıtım

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