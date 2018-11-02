Türk Tasarım Danışma Konseyinin yapısı değişti

Türk Tasarım Danışma Konseyinin yapısında değişikliğe gidildi.

Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Konsey, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Moda Tasarımcıları Derneğinin temsilcilerinin katılımıyla teşekkül edecek. Konseyde, bakanlıklar bakan yardımcısı düzeyinde, kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başkan düzeyinde, Yükseköğretim Kurulu, Kurulca belirlenecek bir üniversite öğretim üyesiyle temsil edilecek.