FİNANS

Türk Tasarım Danışma Konseyinin yapısı değişti

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

Türk Tasarım Danışma Konseyinin yapısı değişti

Türk Tasarım Danışma Konseyinin yapısında değişikliğe gidildi.

Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Konsey, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Moda Tasarımcıları Derneğinin temsilcilerinin katılımıyla teşekkül edecek. Konseyde, bakanlıklar bakan yardımcısı düzeyinde, kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başkan düzeyinde, Yükseköğretim Kurulu, Kurulca belirlenecek bir üniversite öğretim üyesiyle temsil edilecek.

Konsey, yılda en az bir defa Başkanın belirleyeceği tarihte ve yerde salt çoğunlukla toplanacak ve katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alacak.

Konseyin çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanının bulunmadığı durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısının başkanlığında yürütülecek.

Toplantıya katılamayan üyelerin yerine, bakanlıklarda en az genel müdür düzeyinde, kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında en az başkan yardımcısı veya genel sekreter düzeyinde katılım sağlanacak.

Konsey, Başkanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplantıya çağırılabilecek. Başkan, Konseyin aldığı kararların ve önerilerin ilgili makamlara iletilmesini sağlayarak uygulanmasını izleyecek, gerekli gördüğü hallerde Cumhurbaşkanına sunacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Antalya ekonomisinin en'lerine ödülAntalya ekonomisinin en'lerine ödül
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı resmi gazete Türk Tasarım Danışma Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.