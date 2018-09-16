Türk tasarımları Paris Fuarı'nda sergilenecek

İZMİR (AA) - Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 29 firma, sektörün Avrupa'daki buluşma noktalarından Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'nda koleksiyonlarını sergileyecek.
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 19-21 Eylül'de düzenlenecek fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 7. kez yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, fuara bu yıl Türkiye'den rekor katılımın sağlanacağını, İzmir'den 14, İstanbul'dan 11, Denizli'den 3 ve Antalya'dan 1 olmak üzere 29 firmanın tasarımlarını görücüye çıkaracağını aktardı.
Yaklaşık 30 ülkeden bin 750 katılımcının ürünlerini sergileyeceği fuarı 120 ülkeden 55 bine yakın profesyonelin ziyaret etmesinin beklendiğine dikkati çeken Sertbaş, Avrupa'nın en büyük ikinci tedarikçisi olan Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ocak-ağustos döneminde önceki yıla göre yüzde 10 artışla 611 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.
Sertbaş, şunları kaydetti:
"Fransa, Türkiye'nin konfeksiyon ürünleri ihracatında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'nın ardından 5. büyük pazar konumunda bulunuyor. Hedefimiz Fransa'ya ihracatta 2018 yılını 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmak."
Açıklamada, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nın 5 finalistinin de ödül olarak PV Manufacturing Paris Fuarı'na götürüleceği, genç tasarımcıların son moda trendlerini yerinde inceleme fırsatı bulacağı belirtildi.
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