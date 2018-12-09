Türk teknolojisi ABD ve Avrupa'nın güvenliğine talip

Ürünlerinin yazılım, donanım ve tasarımları Türk mühendislerinin eseri olan şirket, son olarak akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ü geliştirdi. Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonu, ABD'de yapılacak lansman öncesinde Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilendi.

GÖKSEL YILDIRIM - Türk mühendislerinin eseri akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonu, ABD'de yapılacak lansman öncesinde Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı. Ekin Teknoloji, akıllı devriye bisikletiyle ABD ve Avrupa sokaklarının güvenliğini artırmaya talip oldu.

Bu ürünlerin verimlilik ve teknoloji anlamından Türkiye için güzel örnekler oluşturduğunu dile getiren Karaalioğlu, "Bu fuarın gereklilikleriyle çok uygun hem yerli hem milli hem de ileri teknolojiyi temsil edecek bir şirket olarak etkinlikte yer alıyoruz." dedi.

Bir şehrin güvenliği için gerekli tüm sistemleri görüntü işleme üzerinden sağlayan bir teknolojiye sahip olduklarını anlatan Karaalioğlu, şöyle konuştu:

"Gelirimizin büyük bölümü ihracattan geliyor. Abu Dabi, Bakü, Türkiye'deki birçok şehirde ürünlerimiz kullanılıyor. Hedefimiz girdiğimiz her pazarda payımızı yükseltmek. ABD hedeflerimiz arasında, Avrupa'da birçok demomuz var. İsviçre ve Almanya'da şu anda aktif olarak sürdürdüğümüz demolarımız var." dedi.

Çalışmalarında odak noktalarının güvenlik olduğunu ifade eden Karaalioğlu, bunun yanında bu yıl perakende sektörüne yönelik giriş yaptıklarını söyledi. Karaalioğlu, "İnsanın bulunduğu ve güvenliğin ihtiyaç olduğu her noktada biz de varız diyebiliriz." şeklinde konuştu.

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