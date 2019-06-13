FİNANS

Türk teknolojisine NATO'da ödül

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de artırılmış gerçeklik alanında geliştirdiği yenilikçi ürün ve projelerle dikkati çeken BİTES'e, davetli olarak katıldığı NATO Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda "en iyi eğitim çözümü" ödülü verildi - Bu konudaki çalışmaların olgunlaşmasının NATO içinde daha fazla potansiyel yaratması öngörülüyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de artırılmış gerçeklik alanında geliştirilen yenilikçi çözümler NATO'da ilgiyle karşılandı.

Alınan bilgiye göre, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından Virginia Norfolk Karargahı yakınındaki bir otelde düzenlenen NATO Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda, geleceğin teknolojileriyle eğitimin nasıl farklılaştırılabileceği tartışıldı. Etkinlik süresince ilham verici sunumlar ve demolarla 21'inci yüzyılda eğitim teknolojisinde gelinen nokta, yeni gelişmeler ve dünyadaki en iyi eğitim uygulamaları paylaşıldı.

Türkiye'de artırılmış gerçeklik alanında geliştirdiği yenilikçi ürün ve projelerle dikkati çeken, dünyanın ilk 100 eğitim ve simülasyon teknoloji firması içinde yer alan BİTES de konferansa davet edildi.

BİTES yetkilileri, 3 gün süren etkinlik kapsamında, NATO'da, "Artırılmış Gerçeklik Destekli Savunma Uygulamaları" konusunda deneyimlerini ve uygulamalarını ülke temsilcilerine anlattı ve bu konuda geliştirdikleri teknolojilerin demolarını sundu. Artırılmış Gerçeklik Destekli Bakım Uygulaması, örnek bir uygulama olarak diğer ülke temsilcilerine sunuldu.

BİTES'in geliştirdiği, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan "Yeni Tip Karakol Botları"nda uygulanmış ve ilk uygulama olma özelliği taşıyan Artırılmış Gerçeklik Destekli Bakım Uygulamaları'nın prototipi, ASELSAN için üretilen Komuta Kontrol Sistemlerinin Artırılmış Gerçeklik Destekli Holografik Uygulama Altyapısı, Harita Genel Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilmiş Holografik Harita Uygulaması sergilendi.

Programda BİTES'e, 2019 yılı NATO Gelecek Eğitim Teknolojileri Konferansı "en iyi eğitim çözümü" ödülü verildi. BİTES 6 firma arasından katılımcıların yarısının oyunu aldı.

- Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, tüm dünyada çok hızlı gelişen ve firmaların çok büyük yatırımlar yaptığı özel bir alan olarak dikkati çekiyor. Bu konuda küresel dev şirketler büyük Ar-Ge takımlarıyla çok hızlı bir geliştirme faaliyetinde bulunuyor.

BİTES, 10 yıldır bu teknolojiyi yol haritasına aldı ve istikrarlı bir şekilde geliştirme için kaynak ayırdı. Bu yatırımlar sayesinde BİTES, hem Türkiye'de hem de dünyada iyi bilinen ve takip edilen bir şirket olarak öne çıkmayı başardı.

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknoloji kazanım yükümlülüğü olarak fonlanan ve bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine eklenen, tamamen milli bir algoritmayla artırılmış gerçeklik uygulamasının teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye, bir NATO ordusu olarak envanterine aldığı Artırılmış Gerçeklik Destekli İnovatif Bakım Uygulaması ile diğer ülkelere örnek olabilecek bir noktaya geldi. BİTES, aynı zamanda Avrupa'da, Orta Doğu'da ve ABD'de büyük şirketler için de projeler geliştiriyor.

BİTES, milli imkan ve kabiliyetleriyle ürettiği artırılmış gerçeklik teknolojisi ürünlerini dünyayla eş zamanlı olarak geliştiriyor. Yurt dışındaki uzmanlık fuarlarında artırılmış gerçeklik konularında Türkiye'yi başarıyla temsil eden şirket, geçen yıl cirosunun yarısını ihracatla elde etti.

- 12 milyar dolarlık sektör

Bugün itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık bir sektör olan artırılmış gerçeklik pazarının 2023 yılında 60 milyar dolarlık hacme sahip olması öngörülüyor. ABD, Microsoft'un Hololens gözlükleriyle ilgili 100 bin adet sipariş vererek 480 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediği bu alanda savunma sanayisi sistemlerinin yenilikçi uygulamalarla zenginleştirilmesi önemli bir avantaj sağlayacak. NATO da bunun bilincinde olduğundan artırılmış gerçeklik teknolojilerine büyük önem veriyor. BİTES'in de bu konudaki çalışmalarının olgunlaşmasının NATO içinde daha fazla potansiyel yaratması öngörülüyor.

- Zaman ve mekandan bağımsız eğitim

Artırılmış gerçeklikle zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde holografik olarak sistem ve/veya platform eğitimleri vermek mümkün olacak.

Aynı zamanda, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle karmaşık sistemlerin kullanıcılarını eğitmek için yeni eğitim yöntemleri geliştirilebiliyor ve geliştirilen bu uygulamalar akıllı telefon, tablet veya artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanıcı dostu ve anlaşılması kolay hale getirilebiliyor. BİTES bunu Ortak Artırılmış Gerçeklik Platformu olarak adlandırdığı yazılım sayesinde mümkün kıldı. Ortak Artırılmış Gerçeklik Platformu, savunma segmentinde eğitim için özel olarak geliştirildi. Platform, karmaşık sistemleri ve işlevleri basit şekilde ortaya koymaya yardımcı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
artırılmış gerçeklik BİTES NATO Savunma Sanayisi

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