Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentindeki California Market Center'da 2-4 Ekim tarihleri arasında giyimlik kumaş ve aksesuar üreticilerine yönelik düzenlenen fuara, 13 Türk firması katıldı.

Türk firmalarının en son trendleri yansıtan kumaş örnekleri ve sürdürülebilir tekstil ürünleri, fuarda beğeni topladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstilinin farkındalığını ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğin son derece verimli geçtiğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Türk tekstil sektörü, son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikleri, üretim kalitesi ve modası ile dünya pazarlarında ne yaptığı, ne ürettiği sürekli merak edilen bir ülke oldu. Bunu LA Textile Show'da bir kez daha gördük. Katılımcı firmalarımızın ürünlerinden örnekler de sergilediğimiz UTİB standı, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcıların adeta uğrak yeri oldu. Standımızı ziyaret eden yabancı profesyoneller, en son trendleri, dünya için artık olmazsa olmaz haline gelen sürdürülebilir tekstil ürünlerimizi dikkatlice inceledi ve fikir alışverişinde bulundu."