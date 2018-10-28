Türk tekstilciler ile yabancı tekstil kimyasalcıları İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Tekstil sektörünün ana ham maddesi olan tekstil kimyacılarını buluşturan InterDye & Textile Printing Eurasia Fuarı, 600 tekstil firması ile 116 yabancı üreticiyi İstanbul'da buluşturdu.

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği'nden (TTTSD) yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 5'incisi gerçekleştirilen InterDye & Textile Printing Eurasia Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, fuarın, tekstil terbiye sektörü için çok önemli olduğunu bildirdi.

Canpolat, "Tekstil terbiye sektörü olarak bu fuarı ana ham madde olan boya kimyasal kısmında dünyaya açılma kapısı olarak görüyoruz. Bu nedenle her yıl daha da globalleşerek, bu yıl Hindistan, Çin, Pakistan, İsviçre, İtalya, İspanya, Endonezya gibi 17 farklı ülkeden 116 olan katılımcı firma sayımızın 2 katına çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tip fuarların büyümesinin kendileri için 2 önemli katkısı olacağını kaydeden Canpolat, şu değerlendirmelerde bulundu: