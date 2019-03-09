Türk tekstilcisi ABD pazarında 3'üncülük hedefliyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Los Angeles kentindeki California Market Center'da, 6-8 Mart'ta düzenlenen LA Textile Show'da stant açan UTİB, tekstil ürünlerinin yanı sıra Türk mutfağından lezzetleri ve Türk kahvesini de ziyaretçilere tanıttı. Giyimlik kumaş ve aksesuarların sergilendiği fuara katılan birlik üyesi 13 firmanın en son trendleri yansıtan kumaş örnekleri ve sürdürülebilir tekstil ürünleri, beğeni topladı. - "Türkiye, tekstilde en güçlü piyasa paylarından birine sahip" Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuara katılan firmaların temsilcilerinin mevcut müşterileri ile görüştüğünü, bunun yanı sıra yeni bağlantılar için de önemli diyaloglar geliştirdiklerini belirtti. ABD'nin sektör için vazgeçilmez pazarların başında geldiğini vurgulayan Engin, "Bu nedenle çok önemsediğimiz fuara birliğimiz ve firmalar olarak, güç birliği yaparak hazırlandık. Asıl amacımız, Türk tekstil ürünlerinin tanımının yanı sıra Türk kültürünü de potansiyel müşterilerimize anlatmaktı." ifadelerini kullandı.

Engin, fuarda güzel sonuçlara ulaştıklarına aktararak, şunları kaydetti: "Fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları, tasarımcı ve üreticileri, Türkiye'nin tasarım gücü, sıfır problem temelinde sürdürdüğü üretim ve servis kalitesi ile tanıştırdık. Yüksek ihracat performansı ve pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, tekstil sektöründe dünyanın en güçlü piyasa paylarından birine sahip. Dünya pazarındaki bu yerimizi korumak için Türk tekstil sektörü olarak moda, tasarım ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Moda, tasarım, Ar-Ge konusunda dünyada pek çok ülkenin takibindeyiz. Küresel tekstil trendlerinin belirlenmesi konusunda da Türkiye, öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Türk tekstil sektörü, dünyanın 7, Avrupa Birliği'nin (AB) ise ikinci büyük tedarikçisi. Dünyanın diğer önemli tekstil ve hazır giyim tüketicisi ABD'de Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının payı, her geçen yıl artıyor." Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin ABD pazarındaki tekstilde payının yüzde 3,1 ve hazır giyim payının yüzde 1 olduğu bilgisini paylaştı.