FİNANS

Türk tekstili ABD'deki spor fuarında tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, ABD'de düzenlenen Premiere Vision Spor Fuarı'nda Türkiye'nin kumaş sektöründeki iddiasını ortaya koymak ve fuara katılan Türk firmalarını temsil etmek amacıyla tanıtım yaptı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstilde dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden olan Türkiye'nin sektördeki başarısını ve geldiği noktayı ABD'de düzenlenen Premiere Vision (PV) Spor Fuarı'nda tanıttı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 53'üncüsü organize edilen PV Spor Fuarı, ABD'nin Oregon eyaletinde 14-15 Ağustos'ta Northest Materials Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirildi.

UTİB, Türk kumaş sektörünün imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek, mevcut pazarlardaki payını artırmak ve hedef ülkelerle ihracatı geliştirmek amacıyla rakiplerin pazarlama stratejileri konusunda araştırma yapmak, Türkiye'nin kumaş sektöründeki iddiasını ortaya koymak ve fuara katılan Türk firmalarını temsil etmek üzere Premiere Vision Spor Fuarı'nda 9 metrekarelik alanda tanıtım faaliyetinde bulundu.

Türk tekstilinin ihracattaki güçlü kuruluşlarından UTİB, spor giyim pazarında 2011 yılından bu yana dünyada birinci sırada yer alan ve pazar satışlarının yüzde 37'sini elinde bulunduran ABD pazarında Türk tekstilinin kalitesini fuarda yer alan info stant ile tanıttı. Uluslararası profesyonellere ve alım heyetlerine, örme kumaştan teknik tekstile geniş yelpazedeki ürünleriyle 200 civarında ülke ve bölgeye ihracat yapan Türk tekstilinin spor üretime yönelik kumaş, aksesuar ve giysi üretimi hakkında bilgiler verildi.

Türkiye'den üç firma da katılarak yeni ürünlerini sergilediği fuarın gerçekleştirildiği bölgede uluslararası spor markalarının genel merkezlerinin bulunması, fuarın konumu ve hedef ziyaretçiye ulaşması bakımından firmalara büyük avantaj sağladı.

Birlik ayrıca, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı yaklaşımıyla ürün kalitesini tüm dünyaya kabul ettiren Türk tekstil ürünlerinin ihracat pazarlarındaki gücünü artırmak amacıyla gelecek yıllarda PV Spor Fuarı'na milli katılım düzenlemeyi planlıyor.

- Türkiye dünyadaki 7'nci büyük tekstil ihracatçısı

Türkiye, dünya pazarından aldığı yüzde 3,5 pay ile Çin, ABD ve Almanya gibi ülkelerin başı çektiği dünya sıralamasında 7'nci büyük tekstil ihracatçısı konumunda bulunuyor. Yılda 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk tekstil sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri pazarında ise Çin'in ardından ikinci büyük tedarikçi ülke olma özelliğini koruyor. Türk tekstil sektörünün toplam ihracatından 1,3 milyar dolar pay alan UTİB, başarısını her geçen yıl artırıyor.

Spor tekstilleri yağmur, kar, soğuk, sıcak ve yüksek gerilimlere karşı bariyer görevi görürken, tüketicinin konfor, görünüm ve kolay hareket edebilme gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu performans özellikleri Türkiye'de elyaf ve polimer bilimlerindeki gelişmeler, sofistike elyaf, iplik ve kumaş üretim teknikleri, bitim işlemleri ve kaplama laminasyon yöntemlerindeki ilerlemeler sayesinde Türk üreticiler tarafından rahatlıkla üretilebiliyor.

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldıSanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa tekstil UTİB

En Çok Okunan Haberler

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Süper Kupa finalini dünya izledi, İstanbul kazandı! Dev rakam

Süper Kupa finalini dünya izledi, İstanbul kazandı! Dev rakam

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Hızla sonuçlandırılacak

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Hızla sonuçlandırılacak

Kredilerle ilgili yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredilerle ilgili yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de fasulye hasadı başladı

Niğde'de fasulye hasadı başladı

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Alanya'da avokado ihracatı başladı

Alanya'da avokado ihracatı başladı

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.