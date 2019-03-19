Türk Telekom, az gören çocuklara Günışığı Projesi ile destek oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği ile 2014 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Günışığı, bugüne kadar 62 ilde yaklaşık 900 az gören çocuğun görme yetilerini geliştirmelerini ve ailelerin, öğretmenlerin bu sorunla ilgili bilinç ve farkındalık seviyesini de büyük ölçüde artırmalarını sağladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, az gören çocukların erken müdahale eğitimi ile başka birinin yardımı olmadan yaşamlarını sürdürmesini, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesini amaçlayan proje ile görme engelli çocukların görme dereceleri tespit edilerek görme yetilerini kullanma konusunda bilinçlendirme çalışmaları hayata geçirildi.

Erken müdahale eğitiminin uzaktan alınabilmesini sağlayan tek örnek olan Günışığı projesi kapsamında Türk Telekom'un teknoloji ve altyapısı ile bu eğitimin uzaktan verilmesi de sağlandı.

Türk Telekom, Günışığı projesinin etkilerini, Değişim Teorisi ve Yatırımın Sosyal Geri Dönüşümü (SROI) metodu ile uluslararası standartlara uygun şekilde ölçümleyerek değerlendirdi. SROI metodu, projenin topluma sağladığı getirileri ve projenin katılımcı çocuklarla ebeveynler üzerindeki etkilerinin finansal rakamlarla ve somut olarak ortaya konmasını sağladı.