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Türk Telekom, az gören çocuklara Günışığı Projesi ile destek oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Günışığı sosyal sorumluluk projesinin etkilerini uluslararası standartlara göre ölçümledi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği ile 2014 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Günışığı, bugüne kadar 62 ilde yaklaşık 900 az gören çocuğun görme yetilerini geliştirmelerini ve ailelerin, öğretmenlerin bu sorunla ilgili bilinç ve farkındalık seviyesini de büyük ölçüde artırmalarını sağladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, az gören çocukların erken müdahale eğitimi ile başka birinin yardımı olmadan yaşamlarını sürdürmesini, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesini amaçlayan proje ile görme engelli çocukların görme dereceleri tespit edilerek görme yetilerini kullanma konusunda bilinçlendirme çalışmaları hayata geçirildi.

Erken müdahale eğitiminin uzaktan alınabilmesini sağlayan tek örnek olan Günışığı projesi kapsamında Türk Telekom'un teknoloji ve altyapısı ile bu eğitimin uzaktan verilmesi de sağlandı.

Türk Telekom, Günışığı projesinin etkilerini, Değişim Teorisi ve Yatırımın Sosyal Geri Dönüşümü (SROI) metodu ile uluslararası standartlara uygun şekilde ölçümleyerek değerlendirdi. SROI metodu, projenin topluma sağladığı getirileri ve projenin katılımcı çocuklarla ebeveynler üzerindeki etkilerinin finansal rakamlarla ve somut olarak ortaya konmasını sağladı.

Rapor sonuçlarına göre, Günışığı Projesi, bu projeye yapılan yatırımın yaklaşık 3 katı oranında topluma katkı sağlamış bulunuyor. Projelerin SROI yaklaşımla ölçümlenmesi, hedeflenen sosyal etkinin en üst düzeye çıkarılmasına ve gelecekte daha etkin projeler tasarlanmasına imkan veriyor.

Günışığı Projesi sayesinde az gören çocuklar ve aileleri birçok başarı hikayesine imza attı.

Üç aylıkken yapılan muayenede az gören bir çocuk olduğu tespit edilen ve şu an 6 yaşında olan Denizlili Osman Yağız Demirci, ailesinin Günışığı Projesi'nden haberdar olması ve kayıt yaptırması ile yakın ve uzak görme, renk ve şekil tanıma becerilerini büyük ölçüde geliştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Yağız'ın annesi Ezgi Demirci, Günışığı Projesi'nden uzaktan eğitim yoluyla da destek aldıklarını belirtti.

Ezgi Demirci, şunları kaydetti:

"Oğlum nesne ve kişileri çok yakın mesafeden fark edebiliyor, oyuncaklarını yalnızca ellerini kullanarak bulabiliyordu. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk ve Osman Yağız'ı görme engelliler okuluna göndermeyi düşünüyorduk. Günışığı Projesi sayesinde erken müdahale ile tanıştık ve Osman Yağız yaşındaki çocuklar için eğitimle çok yol alınabileceğini öğrendik. Alıştırma ve eğitimler devam ettikçe, durum daha da iyiye gidecek. Beni en çok mutlu eden, işten geldiğimde Osman Yağız’ın kapıda beni fark ettiğinde gülümsemesi."

Manisa’da yaşayan 11 yaşındaki Hanife Sude Çakır'ın annesi Meliha Çakır ise Günışığı Projesi'nde aldığı eğitimlerin ardından kızlarının görme duyusunu kullanarak işlerini yapabildiğini, görerek ilerlediğini kaydetti.Çakır, "Hanife Sude, teneffüsteki oyunlarda arkadaşları kadar hızlı olabiliyor. Eğitimler sayesinde Hanife Sude’nin göz-vücut koordinasyonu gelişti. Bu nedenle arkadaşlık ilişkileri de gelişti. Ayrıca yüzde 50 zihinsel engelli raporunun iptaline karar verildi. Aile olarak artık daha güçlü hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muharrem Kardeş de 10 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Muharrem Kardeş'in annesi Funda Kardeş, "Muharrem artık dışarıda kendi başına oynayabiliyor; çünkü arabaları, insanları daha iyi fark edebiliyor. Kalemi kolayca tutabiliyor. Proje kapsamındaki eğitimler ve yönlendirme sonrasında, Muharrem’in kaynaştırma sistemi ile bir devlet okuluna gidebileceğinden son derece emin olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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