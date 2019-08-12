FİNANS

Türk Telekom, az gören öğrencilerin derslerini "aydınlatacak"

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Türk Telekom, "TahtApp" uygulaması ile az gören çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirerek, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebilmelerini sağlayacak - Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri anında öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan uygulama sayesinde az gören öğrenciler, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebilecek - Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - "Türk Telekom Ar-Ge ekibimiz, Günışığı Projesi kapsamındaki az gören çocuklara sınıf ortamında destek olmak için TahtApp yazılımını geliştirdi. Birçok yenilikçi özelliğe sahip olan bu yazılım ile az gören çocukların sınıflarda kendi akranları ile birlikte dersleri takip edebilmesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, az gören çocukların temel eğitim okullarında engelsiz akranlarıyla birlikte eğitim almasına olanak sağlayan "Okulumda Günışığı Projesi" kapsamında geliştirdiği "TahtApp" uygulaması ile çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirerek, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebilmelerini sağlayacak.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Engelsiz Yaşama Derneği ile iş birliği yaparak 62 ilden 900 çocuğa ve ailelerine işlevsel görme eğitimi verdiği ve az gören çocukları hayata bağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı'nı geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom, Günışığı projesinin kapsamını genişleterek, temel eğitim okullarında engelsiz akranları ile eğitim hayatına başlamayı başaran öğrencilerin bu okullardaki öğretmenlerine işlevsel görme eğitimi konulu eğitim seminerlerinin verildiği "Okulumda Günışığı Projesi"ni başlattı.

Bu kapsamda okuldaki öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocukların da dersleri daha rahat ve verimli bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla "TahtApp" yazılımını hayata geçirdi. TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlamak amacıyla altyapıya yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Kıraç, şu bilgileri verdi:

"Türk Telekom olarak, 'Türkiye'ye Değer' diyerek dezavantajlı kesimlerin teknolojinin sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanarak hayata eşit koşullarla katılmalarına destek olan kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibimiz, Günışığı Projesi kapsamındaki az gören çocuklara sınıf ortamında destek olmak için TahtApp yazılımını geliştirdi. Birçok yenilikçi özelliğe sahip olan bu yazılım ile az gören çocukların sınıflarda kendi akranları ile birlikte dersleri takip edebilmesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz."

- Uygulamada "öğretmen kaldırma" özelliği

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen yazılım sayesinde öğrenci hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor. Bu sayede sorulan sorulara daha kolay cevap verebilen az gören öğrenciler, hem derslere aktif katılım sağlayabiliyor, hem de diğer arkadaşları ile aynı tempoda eğitimlerini sürdürebiliyor.

TahtApp, az gören çocukların sınıfın fiziksel ortamından, aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtayı tablete aktararak az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini, bireysel olarak okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan az gören çocukların ders takibinde standardizasyon sağlıyor.

Az gören öğrencilerin okuma hızlarındaki farklılığın ve öğretmenin tahtanın önünde durmasının görüşü engellemesinin de dikkate alındığı TahtApp uygulamasında bulunan "öğretmen kaldırma" özelliği eğitim alan öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Bu özellik, öğretmen tahta önünde durduğunda, bu görüntüyü otomatik olarak algılıyor ve öğrencilerin önündeki ekrandan öğretmen görüntüsünü kaldırarak, tahtanın içeriğini öğrencilere sunuyor.

Bu sayede öğrenci tahta üzerinde yer alan ders içeriklerini takılmadan okuyabiliyor. Uygulamanın otomatik ders kaydetme özelliği de işlenen ders görüntülerinin cihaza kaydedilmesini sağlıyor. Bu sayede öğrenci ders saatleri dışında da ders konularını tekrar etme olanağına sahip oluyor.

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TahtApp Türk Telekom

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