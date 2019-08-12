İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, az gören çocukların temel eğitim okullarında engelsiz akranlarıyla birlikte eğitim almasına olanak sağlayan "Okulumda Günışığı Projesi" kapsamında geliştirdiği "TahtApp" uygulaması ile çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirerek, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebilmelerini sağlayacak.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Engelsiz Yaşama Derneği ile iş birliği yaparak 62 ilden 900 çocuğa ve ailelerine işlevsel görme eğitimi verdiği ve az gören çocukları hayata bağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı'nı geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom, Günışığı projesinin kapsamını genişleterek, temel eğitim okullarında engelsiz akranları ile eğitim hayatına başlamayı başaran öğrencilerin bu okullardaki öğretmenlerine işlevsel görme eğitimi konulu eğitim seminerlerinin verildiği "Okulumda Günışığı Projesi"ni başlattı.

Bu kapsamda okuldaki öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocukların da dersleri daha rahat ve verimli bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla "TahtApp" yazılımını hayata geçirdi. TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacak.