FİNANS

Türk Telekom için Rekabet Kurumuna başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Ojer Telekom'un Türk Telekom'daki yüzde 55 payının kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu - DSM Grubu'nun tek kontrolünün Alibaba Grubu tarafından devralınması işlemi için de başvuru yapıldı

Ojer Telekom'un Türk Telekom'daki yüzde 55 payının kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 payının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması işlemi için kurula başvuruda bulunuldu.

Öte yandan, DSM Grubu'nun tek kontrolünün Alibaba Grubu tarafından devralınması işlemi için de kurula başvuru yapıldı.

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Alibaba Oger Telekom Ojer Telekom Rekabet Kurulu Türk Telekom

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