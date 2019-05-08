Türk Telekom ilk çeyrekte karını üçe katladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 5,4 milyar TL gelir elde ederken, yüzde 15,3'lük yıllık büyüme rakamıyla 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Şirketin net karı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değeri üçe katlayarak 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamayla, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 milyon artırarak, 46,7 milyona yükselten şirket, 2019'un ilk üç ayında yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde etti. 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştiren Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre 7,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49,1'e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK'te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom'un net karı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değeri üçe katlayarak 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

Türk Telekom'un yatırım harcamaları da, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL'ye yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde 737 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 46,7 milyona taşırken, şirketin toplam internet abone sayısı 131 bin artış ile 11 milyonu aştı, mobil abone sayısı ise ilk çeyrekte 575 bin artışla 22,1 milyona yükseldi. İlk çeyrekte mobilde net kazanımların yüzde 96'sını faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 58'e ulaştı. Bir yıl önce yüzde 87 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 92'ye genişledi. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatlarının sayısı 14,5 milyonu aşarken TİVİBU büyük ekran pazarında ikinci sıradaki yerini korudu ve toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 34 bin artışla 3,7 milyona ulaştı. - "Mobildeki pazar payı hedefimize çok yaklaştık" Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Paul Doany, 2018'de sergiledikleri rekorlarla dolu güçlü performansı 2019'da da devam ettirdiklerini belirterek, altyapı ve yeni nesil teknolojilere yatırımlarını hız kesmeden sürdürerek Türkiye'yi geleceğe hazırladıklarını bildirdi.

Doany, "Yeni yönetimimizden aldığımız destek ve yakaladığımız sinerjinin de etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimize odaklanarak FAVÖK marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Ayrıca, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdik. Net karımızı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçe katladık. Fiber hane erişimimiz 19,1 milyonu aşarken yarım milyonun üzerinde mobil abone kazanımı ile mobildeki pazar payı hedefimize çok yaklaştık. Tüm bu sonuçlar kendini işine adamış bir ekip ve sağlam bir stratejinin başarılı şekilde uygulanması ile gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı. - "Kurdaki dalgalanmanın finansallarımıza etkisini azalttık" Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler geliştirdiklerini ve dalgalanmanın finansallara etkilerini azalttıklarını bildiren Doany, "İki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84'e kadar çıkardık. Yabancı Para riskimizi bu denli azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom'un ilk çeyrekte 500 milyon doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini kaydeden Doany, yurt dışından 39 ülkeden 264 yatırımcının katılımıyla, ihraç miktarının 5 katı kadar talep topladıklarını hatırlattı. Doany, bunun da, güçlü bilanço, faaliyet sonuçlarına yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesi, yüksek nakit yaratma kapasitesinin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu tahvil ihracı sayesinde finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 2019 ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz diğer önemli gelişmelerden biri de TAMBU. Türkiye'nin en çok indirilen dijital klavyesi TAMBU'yu tamamıyla yeniledik. İçeriğine eklenen arama motoru, lokasyon arama, etiket arama, anında çeviri gibi birçok yeni ve eşsiz özelliği ile TAMBU, halen Türkiye’nin en çok indirilen dijital klavyesi olarak duygularımıza tercüman olmayı sürdürüyor. İlk çeyrek itibari ile TAMBU, 8,7 milyon indirilme rakamına ulaştı ve yeni arayüzünün ardından TAMBU üzerinden 41 milyar etkileşim gerçekleşti.