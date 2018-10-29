Türk Telekom, İstanbul Yeni Havalimanı'nı dünyaya bağlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, bugün açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda en yeni teknolojileri ve güçlü altyapısı ile hazır olacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü ve kaliteli bir iletişim altyapısı kurmak için aylar öncesinden çalışmalarını başlatan Türk Telekom, bugün açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, en yeni teknolojileri ve fiber hızında güçlü altyapısı ile hazır olacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirler, çalışanlar ve tüm ziyaretçiler, Türk Telekom’un sabit ve mobil şebekedeki üstün teknolojik çözümleri, güçlü ve kesintisiz fiber altyapısı sayesinde kaliteli iletişim hizmetleriyle dünyaya bağlanacak. Gelecek yıllarda 5G servislerini de sunabilecek mobil iletişim altyapısıyla bu devasa yapıda en kalabalık alanlarda bile yüksek 4,5G hızları deneyimlenebilecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şirket olarak yüksek kapasitede, güçlü, kaliteli ve tam yedekli haberleşme altyapılarına yaptıkları yatırımlar sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı ve çevresinde, kesintisiz ve ultra hızlı servislerle hizmet vereceklerini bildirdi.