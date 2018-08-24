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Türk Telekom iştiraki Argela, dünyaya teknoloji ihraç ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Argela, Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela’nın geliştirdiği "Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi" çözümlerini kullanacak - Argela Üst Yöneticisi Bülent Kaytaz: - "İletişim teknolojilerine yön veren lider firmalardan biri olmak adına 5G ve ötesi teknolojileri geliştirerek 5G'yi dünyayla aynı anda hayata geçirirken, yeni rekabet avantajları elde etmek adına da ulusal ve uluslararası alanlarda durmaksızın çalışıyoruz" - Argela’nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper: - "Afrika’nın en büyük telekomünikasyon operatörlerinden Ethio Telecom’un da titiz bir değerlendirme süreci sonunda, mobil şebeke performansını izleme ve müşteri deneyimi alanında bizim çözümlerimizi tercih etmiş olması şirketimiz ve ülkemiz adına bize büyük bir kıvanç veriyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un iştiraki Argela, Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile önemli bir işbirliğine imza attı. Etiyopyalı şirketle imzalanan anlaşma kapsamında 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela’nın geliştirdiği “Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi” çözümlerini kullanacak.

Türk Telekomdan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam ediyor. Afrika kıtasının en büyük operatörlerinden Etiyopya’daki Ethio Telecom, Argela’nın mobil ağ performans izleme ve müşteri deneyim yönetimi çözümlerini kullanarak şebeke performansını en üst düzeye çıkartırken abonelerine dünya standardında bir deneyim sunacak.

Türk Telekom’un iştiraki Argela, Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile önemli bir işbirliğine imza attı. Etiyopyalı şirketle imzalanan anlaşma kapsamında 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela’nın geliştirdiği “Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi” çözümlerini kullanacak.

Anlaşma ile kurulacak yeni nesil teknoloji çözümü, Ethio Telecom’un abonelerine sunduğu ses ve veri hizmeti kalitesinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumun en hızlı şekilde saptanarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi için karar süreçlerini de hızlandıracak.

- Argela’nın geliştirdiği Mobil Ağ Performans İzleme Sistemi ile sorunlara anında müdahale

Argela’nın geliştirdiği Mobil Ağ Performans İzleme Sistemi, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde operatörlerin mobil şebekelerde uçtan uca herhangi bir noktada yaşanabilecek sorunları, müşterilere sundukları hizmet kalitesinde herhangi bir sorun yaşanmaksızın gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini ve hızlı, etkili önlemler alınmasını sağlıyor.

Argela’nın yüzde yüz Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği çözüm, mobil operatör tarafından belirlenen her türlü performans ölçütleri çerçevesinde, performans veri ve istatistiklerini analiz ederek en üst düzeyde verimli ve etkili bir şebeke kullanımına olanak sağlıyor.

Anlaşmanın bir diğer bileşeni olan ve Argela tarafından geliştirilen Müşteri Deneyim Yönetimi Sistemi ise aboneleri seçilen kümeler altında toplayarak, kullanılan iletişim cihazı, bağlı olunan iş grupları bazında değerlendirmeler yaparak ve yine istenirse farklı alt gruplara da bölerek gerek yaş ve benzeri bilgiler, gerekse kullanılan uygulama bazında inceleme ve analiz yaparak gerçek zamanlı raporlar üretebiliyor. Ethio Telecom bu sistemle birlikte, abonelerine dünya çapında bir deneyim sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.

Ethio Telecom, uzun ve titiz bir ihale sürecinin ardından güçlü rakipler arasında Argela’yı seçerek, şirketin misyonu olan “birinci sınıf, modern ve yüksek kalite telekomünikasyon hizmetini tüm vatandaşlara, eşit bir şekilde ve ülke gelişimini üst düzeye çıkararak sağlama” konusundaki kararlığını gösterdi.

- "Çözümlerimizle Türk mühendisliğini dünyanın hizmetine sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Argela Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz, şirket olarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme yapan ve fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren lider firmalardan biri olmak adına faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Kaytaz, 5G ve ötesi teknolojileri geliştirmek ve 5G’yi dünyayla aynı anda hayata geçirirken, yeni rekabet avantajları elde etmek adına ulusal ve uluslararası alanlarda durmaksızın çalıştıklarını da ifade etti.

Argela’nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper ise Argela olarak 5G’nin yapıtaşı niteliğindeki ileri ağ teknolojilerini geliştirirken bir yandan da sahip oldukları uzmanlıkla telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına dünya standartlarında teknoloji çözümleri geliştirerek sektöre öncülük etiklerini dile getirdi.

Sarper, "Günümüzde telekomünikasyon operatörlerinin rekabette öne geçmelerinin öncelikli yolu güçlü bir şebeke altyapısı ile operasyonel beceri ve müşteri sadakatine yatırım yapmaktan geçiyor. Bizim bu alanda geliştirdiğimiz yeni nesil teknoloji çözümleri sayesinde operatörler dünya standartlarında, birinci sınıf mobil şebeke performansına ulaşarak en üst seviyede müşteri deneyimi sunma olanağına kavuşuyor. Afrika’nın en büyük telekomünikasyon operatörlerinden Ethio Telecom’un da titiz bir değerlendirme süreci sonunda, mobil şebeke performansını izleme ve müşteri deneyimi alanında bizim çözümlerimizi tercih etmiş olması şirketimiz ve ülkemiz adına bize büyük bir kıvanç veriyor. Yakın gelecekte bunun gibi yeni işbirliği anlaşmalarımızla dünyadaki başarılarımızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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