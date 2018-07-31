Türk Telekom, Santral binasının kapılarını girişimcilere açtı

Düzenlenen toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirket olarak, girişimcilik ruhuna verdikleri önem ve inovasyonun iş süreçlerine olan katkısından bahsetti.

Girişimciler, iki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi, Türk Telekom'un teknoloji altyapısı ile birlikte ücretsiz kullanabilecek.

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Tahtakale'deki Santral binasını girişimcilerin ücretsiz olarak kullanabileceği bir topluluk merkezi haline getirdi. Şirket, Santral binasında, girişimcilerin birbiri ile etkileşim ve paylaşımlarını artırarak projelerini hızlandırmasına katkı sunmayı hedefliyor.

"Girişimcilik ne kadar gelişirse, etkileşimi ne kadar artırabilirsek, gelişen çağda hem Türkiye'nin, hem şirketimizin hem de ekonominin çok daha etkin hareket edebileceğine inanıyoruz. Şu an dünyada hızla paylaşım ekonomisi yürümekte, eskiden 2-4 yılda yaptığımız projeleri, dünyadaki paydaşlarla çalışarak, hızlı şekilde 3-6 ayda çıkartabiliyorsunuz. Bunun için, doğru ortam ve zeminin, doğru mekanların olması lazım."

Türk Telekom'un girişimciliğe verdiği önem ve şu ana kadar yürüttükleri program ve projeler hakkında bilgi veren Er, 2013 yılında başlattıkları PİLOT girişim hızlandırma programının şu ana kadar 45 mezun verdiğini, her yıl yüzlerce başvuru aldıklarını söyledi.

Er, program kapsamında maddi manevi önemli destekler verdiklerini belirterek şu ana kadar 3 milyon lira nakit destek sağladıklarını bildirdi.

Girişimcilere verdikleri destekleri her yıl üstüne koyarak ilerlettiklerini aktaran Er, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl da Santral adlı girişimci topluluk merkezini açıyoruz. Burası bir platform mantığında planlandı, kuluçka merkezi değil. Buradaki asıl amacımız, bütün girişimlerin, birbiri ile etkileşim içinde girerek, çok daha paylaşım içinde yaptıklarını projeleri hızlandırmalarını, değişikliklere açılmalarını sağlamak.