Türk Telekom seçime hazır

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sürecinde iletişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi için mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde hazırlık ve test aşamalarını tamamladı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile koordineli bir şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

Seçim sürecinde Türkiye genelinde iletişimi kesintisiz şekilde sağlamak üzere gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Kıraç, tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Kıraç, il seçim kurulları, siyasi partiler, medya, önemli kamu kurum ve kuruluşları için halihazırda vermekte oldukları kesintisiz, hızlı, esnek network ve güvenlik servisleriyle ülkenin iletişim anlamında sorunsuz bir seçim süreci geçireceğini belirtti.

Ekstra güvenlik tedbirleri aldıklarını bildiren Kıraç, “Network ve servislerimizi yönettiğimiz Türkiye’nin en büyük Servis Yönetim Merkezi (SMC) ve Siber Güvenlik Merkezimiz (SGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine hazırız.” diye konuştu.