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Türk Telekom seçime hazır

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Türk Telekom, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde kesintisiz iletişimi sağlamak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı - Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - “Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık”

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sürecinde iletişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi için mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde hazırlık ve test aşamalarını tamamladı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile koordineli bir şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

Seçim sürecinde Türkiye genelinde iletişimi kesintisiz şekilde sağlamak üzere gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Kıraç, tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Kıraç, il seçim kurulları, siyasi partiler, medya, önemli kamu kurum ve kuruluşları için halihazırda vermekte oldukları kesintisiz, hızlı, esnek network ve güvenlik servisleriyle ülkenin iletişim anlamında sorunsuz bir seçim süreci geçireceğini belirtti.

Ekstra güvenlik tedbirleri aldıklarını bildiren Kıraç, “Network ve servislerimizi yönettiğimiz Türkiye’nin en büyük Servis Yönetim Merkezi (SMC) ve Siber Güvenlik Merkezimiz (SGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine hazırız.” diye konuştu.

Türk Telekom’un seçim güvenliğini sağlamak adına 360 derece çalışma gerçekleştirdiğini anlatan Kıraç, tüm birim ve kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını vurguladı. Kıraç, şöyle devam etti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hazırlıkları kapsamında Ankara ve İstanbul’da ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’ kurduk. Seçim güvenliği için 21-24 Haziran'da acil müdahale gerektiren müşteri servislerini önceliklendirdik. Kamu kurumlarından gelebilecek acil altyapı/servis yedekliliği talepleri için gerekli hazırlıkları tamamladık. 21-24 Haziran'da Türk Telekom Ankara ve İstanbul bölge ve Genel Müdürlük birimlerinde 7/24 seçime özel çalışma düzenine geçilecek.

Kıraç, YSK ile koordineli olarak tüm önlemleri aldıklarının altını çizerek, “Ayrıca YSK tarafından talep edilebilecek her türlü siber güvenlik ihtiyaçları için de ön hazırlıklarımızı tamamladık.” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi Türk Telekom

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