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Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Siber saldırıların boyutları artmaya başladı. Seçim döneminde ya da bazı sosyal olaylar zamanında saldırılar oluyor ama bunlar artık rutin hale geldi." dedi.

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Siber saldırıların boyutları artmaya başladı. Seçim döneminde ya da bazı sosyal olaylar zamanında saldırılar oluyor ama bunlar artık rutin hale geldi." dedi.

Kıraç, Türk Telekom Genel Müdürlüğünde düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teknolojinin hayatı kolaylaştırmanın yanında sayısız tehdidi beraberinde getirdiğini söyledi.

Dünyada siber suçların dağılımı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 23 ile ABD'nin geldiğini belirten Kıraç, "Türkiye yaklaşık yüzde 3 ile 9'uncu sırada. Dünya genelinde atak oranı her geçen gün artıyor. 2017'de yüzde 2,1 atak ülkemizi hedef almış. 2018'in ilk yarısında dünyada ise 2,8 milyon DDoS atak gerçekleşmiş. Aylık oranda bunlar artmaya başladı." diye konuştu.

Kıraç, Uluslararası Veri Kurumu istatistiklerine göre küresel bilişim pazarının yüzde 20'sinin yazılım harcamalarına gittiğine işaret ederek, "Güvenlik yazılım harcamaları da bunun yüzde 2'si oranında ve 35 milyar dolar civarında. Türkiye'de ise güvenlik yazılım harcamaları bilişim harcamalarının yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu da yaklaşık 100 milyon dolar civarına tekabül ediyor." ifadesini kullandı.

Siber saldırıyı tek noktadan engellemenin çok zor hale geldiğine dikkati çeken Kıraç, bunun kademeli çözümle engellenmesi gerektiğini ve Türk Telekom'un da bu yapıya geçtiğini bildirdi.

Kıraç, Türkiye'de insan faktörüne daha fazla yatırım yapılması, üniversitelerde siber güvenlik birimlerinin kurulması ve bu disiplinin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Siber güvenlik alanında global iş birliklerinin önemli olduğunu ifade eden Kıraç, şöyle konuştu:

"Bu alandaki global iş birliklerini artırarak daha hızlı ve etkin çözümler sunmaya devam edeceğiz. Siber güvenliğe en çok yatırım yapan ve en geniş hizmet ağına sahip telekom operatörü olarak anılmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an yaklaşık bini aşkın kurumsal müşterimize siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü olarak, ülkenin en büyük siber güvenlik merkezinde Türkiye'yi günümüzün ve geleceğin siber saldırılarına karşı korumaya devam edeceğiz. Siber saldırıların boyutları artmaya başladı. Seçim döneminde ya da bazı sosyal olaylar zamanında saldırılar oluyor ama bunlar artık rutin hale geldi. Biz günlük yaklaşık 15-20 müşterimize belli boyutlarda saldırı geldiğini görüyoruz."
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- "Birçok siber güvenlik hizmeti vereceğiz"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da teknolojinin hızla geliştiğini, böyle bir dönemde Türkiye'nin bilgi ve iletişim şirketi olan Türk Telekom'un, vatandaşların, şirketlerin ve kurumların verilerinin güvenli kalması için de çalıştığını söyledi.

Siber atakların hem boyutlarının hem de sıklığının her geçen gün arttığına işaret eden Önal, şirketin de hizmet verdiği her alanda olduğu gibi müşterilerine ve ülkeye, en üst seviyede teknolojik faydalar sunmak için durmaksızın çalıştığını bildirdi.

Önal, açılışını yaptıkları siber güvenlik merkezinin Türkiye'nin en büyüğü olduğuna işaret ederek, bu merkezde izleme, analiz, uç cihaz yönetimi ve danışmanlık gibi tüm siber güvenlik hizmetlerinin verileceğini dile getirdi.

Merkezin, dünyadaki genel geçer siber güvenlik merkezilerine göre dizayn edildiğini aktaran Önal, kendi alanında uzman, dünya standartları yetkinliğinde personelle 7 gün 24 saat kamu kurumlarına, özel şirketlere, küçük ve orta ölçekli şirketlere hizmet sağlayacaklarını anlattı.

Önal, bin 500 metrekareyi aşan yerleşkede hizmet verileceğine dikkati çekerek, güvenlik duvarı, aktif savunma, içerik filtreleme, antivirüs gibi birçok siber güvenlik hizmetini müşterilerine vereceklerini vurguladı.

Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü olduklarını ifade eden Önal, müşterilerine 2016'da 506, 2017'de bin 32, bu yılın kasım ayı itibarıyla da bin 168 siber atak gerçekleştiğini ve bunların tamamını başarıyla engellediklerini kaydetti.

Önal, atakları daha ülke sınırlarına gelmeden engelleyeceklerini ifade ederek, "En büyük siber güvenlik operatörü olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamış olacağız. Türk Telekom, Türkiye'yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışıyor. Bunu yaparken de kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve son tüketicinin siber güvenliğini sağlamaya devam ediyor olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom siber güvenlik

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