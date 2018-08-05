İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un, "Teknoloji Seferberliği" projesinin ikinci etabı tamamlanırken, Türk Telekom Eğitim Tırı, 76 gün süren 2018 yılı ikinci etap eğitimlerinde 24 il, 34 farklı konumu ziyaret ederek Anadolu'daki kadınlara ulaştı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınları internet konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu yıl ikinci kez yola çıkan ve ilk durağı Erzincan olan Eğitim Tırı, 12 bin kilometreden fazla yol kat ederek Anadolu'yu gezdi. İkinci etabı tamamlanan projede kadınlar, Türk Telekom Eğitim Tırı'nda güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken çeşitli sosyal medya uygulamalarını deneyimledi.

Proje kapsamında, 2018 yılında 5 binden fazla kişiye doğrudan eğitim verildi. Eğitimlerde 70 Türk Telekom Akademi eğitmeni, 168 saat boyunca kadınlara interneti anlattı. 2018 yılında 24 il, 34 farklı lokasyonda eğitimler verildi.

Eğitimlerin en genç katılımcısı Antalya Korkuteli'nden 10 yaşındaki bir kız çocuğu olurken, en yaşlı katılımcısı ise Bursa Gemlik'ten 85 yaşındaki bir kadın oldu.