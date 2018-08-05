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Türk Telekom, "Teknoloji Seferberliği" projesinin ikinci etabını tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Türk Telekom'un, "Teknoloji Seferberliği" projesinin ikinci etabı tamamlanırken, Türk Telekom Eğitim Tırı, 76 gün süren 2018 yılı ikinci etap eğitimlerinde 24 il, 34 farklı konumu ziyaret ederek Anadolu'daki kadınlara ulaştı - Eğitimlere katılanların yüzde 15'i internetle ilk defa tanıştı, yüzde 70'i internette en çok sosyal medya ve haber takibi yaptıklarını belirtti - Katılımcıların yüzde 73'ünü çalışmayan kadınlar oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un, "Teknoloji Seferberliği" projesinin ikinci etabı tamamlanırken, Türk Telekom Eğitim Tırı, 76 gün süren 2018 yılı ikinci etap eğitimlerinde 24 il, 34 farklı konumu ziyaret ederek Anadolu'daki kadınlara ulaştı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınları internet konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu yıl ikinci kez yola çıkan ve ilk durağı Erzincan olan Eğitim Tırı, 12 bin kilometreden fazla yol kat ederek Anadolu'yu gezdi. İkinci etabı tamamlanan projede kadınlar, Türk Telekom Eğitim Tırı'nda güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken çeşitli sosyal medya uygulamalarını deneyimledi.

Proje kapsamında, 2018 yılında 5 binden fazla kişiye doğrudan eğitim verildi. Eğitimlerde 70 Türk Telekom Akademi eğitmeni, 168 saat boyunca kadınlara interneti anlattı. 2018 yılında 24 il, 34 farklı lokasyonda eğitimler verildi.

Eğitimlerin en genç katılımcısı Antalya Korkuteli'nden 10 yaşındaki bir kız çocuğu olurken, en yaşlı katılımcısı ise Bursa Gemlik'ten 85 yaşındaki bir kadın oldu.

Eğitimlere katılanların yüzde 15'i internetle ilk defa tanıştı, yüzde 70'i internette en çok sosyal medya ve haber takibi yaptıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 73'ünü çalışmayan kadınlar oluştururken, akıllı telefon kullanma oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti.

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- Proje ile 2 yılda 12 bin kişiye ulaşıldı

İkinci etabını tamamlayan Türk Telekom Eğitim Tırı içerisinde akıllı tahta, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla verilen eğitimlerde 2017 ve 2018 yılı toplamında doğrudan yaklaşık 12 bin kişiye ulaşıldı.

İki yılda toplam 39 ilde, 49 farklı lokasyonda konumlanan Türk Telekom Eğitim Tırı, geride bıraktığı 2'nci yılında Türkiye içinde 25 bin kilometreden fazla yol kat ederek, Avrupa ile Asya arasında köprü olan 8 bin kilometrelik Tarihi İpek Yolu'nun 3 katı kadar mesafeye ulaştı.

Türkiye'de dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Teknoloji Seferberliği projesi, Türk Telekom'un fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Gelişme Hedeflerine ulaşma kapsamında sunduğu, internet kullanımını toplumun tamamına yaymayı hedefleyen kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay (İHK) ile aynı hedef doğrultusunda çalıştı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2017-2018 yıllarında proje kapsamında toplam 39 il, 49 farklı lokasyonda 140 eğitmen tarafından eğitim verildi. 50 gönüllü Türk Telekom çalışanı eğitimlere destek verirken, 591 saat eğitim verildi, eğitimler toplam 127 gün boyunca sürdü.

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- "Amacımız ‘herkes için erişilebilir interneti mümkün kılmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, herkes için erişilebilir interneti mümkün kılmak istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın geleceği, kadınlarımızın interneti daha bilinçli kullanabilmesi için başlatmış olduğumuz Türk Telekom Teknoloji Seferberliği projesinin ikinci etabını tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, internetle henüz tanışmış, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ya da güvenli internetin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek isteyen kadınlara eğitimler verdiklerini anımsatan Dursun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çeşitli yaşlardan kadın katılımcılar, birebir olarak iletişim kurdukları Türk Telekom Akademi eğitmenlerine merak ettiklerini sordu. Bunun yanı sıra stantlarımızda bulunan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları deneyimleme fırsatı bulan kadınlar, el emeği ürünlerini internetten nasıl pazarlayacakları konusunda bilgi sahibi olurken, aynı zamanda seninzamanin.com kadınlara özel internet portalındaki faydalı içeriklere ulaşma fırsatı da yakaladı. Türk Telekom olarak toplumdan aldığımız gücü, Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak projelerle harmanlayarak, Türk insanına kazandırmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji seferberliği projesi Türk Telekom

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