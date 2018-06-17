FİNANS

Türk Telekom Üst Yöneticisi Doany:

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

"Türkiye’nin kendi yapısına ve ihtiyacına uygun ‘Türk usulü’ bir çözüm arayışına gittik" - "Avrupa, benzer bir ortak yatırım modeli üzerinde tartışıyor; sabit fiber altyapının operatörler arası kiralama yoluyla paylaşımını teşvik edecek yasalar çıkarmaya hazırlanıyor" -“Ortak yatırım modelinin operatörlerin yeni yatırımlar yapıp mevcut altyapıyı geliştirmelerini teşvik edici verimli bir model olduğunu herkes görecek"

LONDRA (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Türkiye’de geliştirdikleri altyapı paylaşım modelinin tüm dünyaya örnek olacağını belirterek, “Ortak yatırım modelinin operatörlerin yeni yatırımlar yapıp mevcut altyapıyı geliştirmelerini teşvik edici verimli bir model olduğunu herkes görecek.” dedi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “5G Dünya Zirvesi” için bulunduğu Londra’da gazetecilerle bir araya gelen Doany, Türkiye’de uygulanacak yeni sabit altyapı paylaşım sistemi hakkında bilgi verdi.

Yeni sistemde herkesin kazançlı çıkacağını belirten Doany, “Yatırım maliyetlerinin azalmasıyla fiber hizmet kapsamı daha da yaygınlaşacak, hizmet kalitesi iyileşecek, fiberin eriştiği hane sayısında da önemli ölçüde artış gerçekleşecek.” diye konuştu.

Sabit altyapıda asıl mülkiyetin kamuya ait olduğuna işaret eden Doany, “Günün sonunda yapılan tüm yatırımlar devletin ve ülkenin faydasına olacak. Kısacası bu işin asıl kazananı vatandaş ve Türkiye olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Geliştirdikleri yeni paylaşım modelinin tüm dünyaya örnek olacağını dile getiren Doany, şunları kaydetti:

“Bugünlerde Avrupa, benzer bir ortak yatırım modeli üzerinde tartışıyor; sabit fiber altyapının operatörler arası kiralama yoluyla paylaşımını teşvik edecek yasalar çıkarmaya hazırlanıyor. Sonuçta aklın yolu bir. Ortak yatırım modelinin operatörlerin yeni yatırımlar yapıp mevcut altyapıyı geliştirmelerini teşvik edici verimli bir model olduğunu herkes görecek.”

Türk Telekom’un sabit erişim altyapısının paylaşımı konusunda sektörün ve ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizen Doany, diğer operatörler tarafından önceden teklif edilen farklı çözüm önerilerini kabul etmeme nedenini de altyapının asıl sahibinin kamu olması olarak açıkladı.

- ‘Türk usulü’ çözüm

“Türkiye’de sabit hat altyapısı kullanım hakkı, bakanlığın verdiği imtiyaz sözleşmesi ile 2026 yılına kadar Türk Telekom’a ait.” diyen Doany, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla Türk Telekom, kurmuş olduğu 262 bin kilometrelik fiber altyapının sahibi değil, üstlenici ve işletmecisi konumunda. İşte aslında günün sonunda kamuya ait olan bir altyapıya sahip olduğu için Türk Telekom’un, diğer operatörlerin daha önce sabit altyapılarını hisse payı karşılığında sundukları Ortak Altyapı Şirketi planına dahil olması düşünülemezdi. Bu nedenle daha farklı, daha özel ve Türkiye’nin kendi yapısına ve ihtiyacına uygun ‘Türk Usulü’ bir çözüm arayışına gittik ve neticede sunduğumuz mevcut altyapı kiralama protokolü üzerinde mutabık kalındı. Bu sayede sabit altyapıda günün sonunda Türkiye kazanmış oldu.”

Türk Telekom’un mobil altyapının paylaşımı konusunda da yalnızca kulelere odaklanan pasif paylaşım modelinin yerine baz istasyonunun operatörler tarafından komple paylaşıldığı aktif paylaşım modelini geliştirdiğini anlatan Doany, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda ilk olarak Zonguldak’ta yaptığımız pilot uygulamalar neticesinde son derece etkileyici sonuçlar aldık. Şu anda toplam 5 binin üzerinde paylaşımlı sahamız bulunuyor. Hedefimiz bu modeli tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırarak mobildeki mükerrer yatırımların önüne geçmek. Yakın zamanda gerekli adımların atılmasıyla Türkiye olarak bu konuda da dünyaya öncü ve örnek olacağımıza inanıyorum.”

\

- Sabit Altyapı Paylaşım Modeli nasıl çalışacak?

Doany’nin verdiği bilgiye göre Sabit Altyapı Paylaşım Modeli ile bu alanda imtiyaz sahibi olan Türk Telekom, talep edilmesi halinde mevcut fiber altyapısını uzun süreli kullanma taahhüdü veren tüm operatörlere uygun koşullar ile kiralayacak.

Yeni altyapı inşası gereken durumlarda ise Türk Telekom operatör ile işbirliğine gidecek. Altyapıyı Türk Telekom döşerken, yatırım maliyetini yeni altyapıyı talep eden operatör üstlenecek. Operatör, yeni döşenen altyapıyı belirli bir süre ücretsiz kullanma hakkına sahip olurken, mevcut altyapıdan da indirimli olarak istifade edecek. Altyapı, kendisine verilen imtiyaz kapsamında Türk Telekom bünyesinde işletilmeye devam edecek ancak tüm altyapının asıl sahibi operatörler değil, devlet olacak.

\

- Yeni modelin faydaları

Operatörlerin yatırım maliyetleri azalırken, altyapısı bulunmayan bölgelere altyapı yatırımı sağlanacak ve fiber altyapı yaygınlaşcak.

Mükerrer yatırımın önü kesilerek, ülkenin kaynakları daha verimli kullanılacak ve sürdürülebilir bir altyapı politikasına geçilmiş olacak. Sabit altyapı kalitesinin artması ile sunulan ürün çeşitliliği artacak.

Türkiye’de genişbanta nüfuz artarken, kamunun altyapı üzerindeki hakları korunacak.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımıMilyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı
Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğizBakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fiber altyapı genişbant Paul Doany sabit fiber altyapı Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Yerli otomobilin müşterisi hazır: Milyon sipariş alırız!

Yerli otomobilin müşterisi hazır: Milyon sipariş alırız!

Sivaslı patron 20 çalışanına ev hediye etti!

Sivaslı patron 20 çalışanına ev hediye etti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz

Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz

24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi

24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.