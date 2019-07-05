Türk Telekom ve İnnova, Bilişim 500'de ödülleri topladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve iştiraki İnnova, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500'de 3'er ödül aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Bilişim 500 ödüllerinin hizmet sağlayıcı bölümünde "İnternet" ve "Sabit Telefon Hizmetleri" kategorilerinde birinci oldu. Türk Telekom ayrıca Ankara Şirketleri ilk 10 listesinde de birinci sırada yer aldı.

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise üç ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Bilişim 500 ödüllerinin sistem entegratörü ve iş ortağı bölümünde "Danışmanlık", "CRM" ve "ERP" kategorilerinde birinci olan İnnova, satış gelirlerine göre genel sıralamada ise 28. sırada yer aldı.

