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Türk Telekom ve Nokia'dan Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 5G denemesi

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Ümraniye Teknopark'ta Nokia ile beraber kurduğu 5G test şebekesinde yeni nesil haberleşme teknolojisinin düşük gecikme, yüksek kapasite ve hız kabiliyetlerini tanıttı - 5G teknolojisini 3 farklı deneme ile gözler önüne seren Türk Telekom ve Nokia ortak çalışmasının en dikkati çeken noktası Endüstri 4.0 alanındaki denemeleri oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Nokia ile geliştirdiği 5G denemelerini Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta kurulan ve uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu olan 5G test şebekesi üzerinden yeni nesil haberleşme teknolojisinin yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme kabiliyetlerini tanıttı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 5G teknolojisinin düşük gecikme ve yüksek bant genişliğinden yararlanarak Türkiye'deki ilk Endüstri 4.0 denemesini gerçekleştiren Türk Telekom ve Nokia tarafından, "Akıllı Fabrika" testinin yanı sıra "Akıllı Şehir" ve "Kamu Güvenliği" alanlarında da yeni nesil haberleşme teknolojisinin sunacağı kolaylıklar ve faydalar tanıtıldı.

5G'nin kabiliyetlerini kullanarak kritik endüstriyel uygulamalarda gerçekleşen hataları minimuma düşürmek ve aynı zamanda üretimi ve verimliliği maksimuma çıkartma hedefiyle yola çıkan Türk Telekom ve Nokia, Türkiye’nin Endüstri 4.0 alanındaki ilk 5G denemesini gerçekleştirdi.

Deneme alanında kurulan montaj hattı üzerindeki bir işlemi izleyip analiz etmek için kullanılan gerçek zamanlı video analitiği destekli arttırılmış gerçeklik (AR) uygulaması sayesinde, montaj hattı operatörü işlemdeki herhangi bir hata hakkında anında bilgilendirilerek olası üretim hataları gerçek zamanlı olarak önlenip düzeltildi. Böylece üretimde yüksek performans, güvenilirlik ve kalite sağlandı.

Endüstri 4.0 alanındaki 5G denemelerine ilave olarak "Kamu Güvenliği" ve "Akıllı Şehirler" alanlarında da 5G denemesi gerçekleştiren Türk Telekom ve Nokia, 5G teknolojisinin yüksek veri iletme hızının mümkün kıldığı anlık görüntü aktarımını sanal gerçeklik (VR) kamera çözümleri ile birleştirdi.

Deneme alanındaki ziyaretçilere 360 derecelik bir kamera ile çekilen Türk Telekom Ümraniye Teknopark çatısından alınan gerçek zamanlı görüntüleri VR gözlükler ile izletildi ve ziyaretçilere çatıda bulunma algısı yaratıldı.

360 derecelik anlık görüntü aktarımı sağlayan profesyonel VR kamera çözümlerini 5G teknolojileri ile birlikte kullanarak "Kamu Güvenliği" ve "Akıllı Şehirler" gibi alanlarda kurumsal çözümlerin sağlanabildiğini kanıtlayan Türk Telekom, Türkiye'yi geleceğe bağlayacak ve dijitalleşme sürecine hız kazandıracak bu gibi çalışmaları devam ettirdiğini göstermiş oldu.

Deneme alanındaki başka bir alanda ise ziyaretçilere sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile bu sefer bir stadyum deneyimi yaşatıldı. 5G teknolojisinin düşük gecikme hızının ortaya konulduğu bu deneme kapsamında ziyaretçilerden sanal kaleye doğru penaltı atışları yapmaları istendi.

5G bağlantısı üzerinden anında algılanıp internete aktarılan şutlar sanal kaleci tarafından engellendi. Aynı deneme, 4.5G üzerinden yapıldığında ise bu bağlantının gecikme süresinden dolayı sanal kaleci atılan şutu geç algıladığı için golleri engelleyemedi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikmenin kullanıcı deneyimlerine olan etkisini net ve keyifli bir şekilde gösteren bu deneme ziyaretçilerden yüksek ilgi gördü.

Türk Telekom ve Nokia'nın 1-5 Nisan'da Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta 3GPP ile uyumlu ticari ekipmanlarla gerçekleştirdikleri 5G denemeleri 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük binasında ziyaretçilere açık olacak.

- "Çalışma, Türkiye’deki Endüstri 4.0 sürecini hızlandıracak çok önemli bir etki oluşturacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şunları kaydetti:

"Bu denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zeka teknolojileri dışında ultra düşük gecikme kabiliyeti sağlayan Multi-Access Edge Computing (Çoklu Erişimli Uç Kenar Bilişimi) teknolojisinden yararlandık. Sonuç olarak verilerin kullanılacağı uç noktaya yakın bir yerde işlenmesini sağlayarak işlemdeki gecikmeler önemli ölçüde azaltıldı. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz bu denemeler ile 5G alanındaki çalışmalarımızı farklı bir alanda göstermiş olduk. Bu çalışma Türkiye’deki Endüstri 4.0 sürecini hızlandıracak çok önemli bir etki oluşturacaktır."

Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Nokia Başkan Yardımcısı Mikko Lavanti de Nokia'nın şimdiden dünya genelinde 30'dan fazla ticari 5G referansı olduğunu belirtti.

Lavanti, "Türk Telekom'la beraber gerçekleştirdiğimiz bu deneme ile 5G’yi Türkiye’de gerçeğe dönüştürme yolunda bir kez daha önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Nokia’nın eksiksiz 5G portföyü sayesinde, 5. nesil haberleşme sistemlerinin uçtan uca tüm unsurlarını sunabiliyor ve dünyanın her coğrafyasındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En yakın gelecekte Türk Telekom’un da müşterilerine ultra geniş bantlı ve düşük gecikmeli 5G hizmetlerini sunması için destek olmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

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