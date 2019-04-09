Türk Telekom ve Nokia'dan Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 5G denemesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Nokia ile geliştirdiği 5G denemelerini Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta kurulan ve uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu olan 5G test şebekesi üzerinden yeni nesil haberleşme teknolojisinin yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme kabiliyetlerini tanıttı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 5G teknolojisinin düşük gecikme ve yüksek bant genişliğinden yararlanarak Türkiye'deki ilk Endüstri 4.0 denemesini gerçekleştiren Türk Telekom ve Nokia tarafından, "Akıllı Fabrika" testinin yanı sıra "Akıllı Şehir" ve "Kamu Güvenliği" alanlarında da yeni nesil haberleşme teknolojisinin sunacağı kolaylıklar ve faydalar tanıtıldı.

5G'nin kabiliyetlerini kullanarak kritik endüstriyel uygulamalarda gerçekleşen hataları minimuma düşürmek ve aynı zamanda üretimi ve verimliliği maksimuma çıkartma hedefiyle yola çıkan Türk Telekom ve Nokia, Türkiye’nin Endüstri 4.0 alanındaki ilk 5G denemesini gerçekleştirdi.

Deneme alanında kurulan montaj hattı üzerindeki bir işlemi izleyip analiz etmek için kullanılan gerçek zamanlı video analitiği destekli arttırılmış gerçeklik (AR) uygulaması sayesinde, montaj hattı operatörü işlemdeki herhangi bir hata hakkında anında bilgilendirilerek olası üretim hataları gerçek zamanlı olarak önlenip düzeltildi. Böylece üretimde yüksek performans, güvenilirlik ve kalite sağlandı.