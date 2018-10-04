Türk Telekom ve Turkcell, 40 ülkeden 120 şirketi Türkiye'de buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve Turkcell, 40 ülkeden 120 şirketi Türkiye'de bir araya getirdi.

Türk Telekom ve Turkcell'den yapılan ortak açıklamaya göre, Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, Türkiye'yi dijital üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı.

Antalya'da gerçekleştirilen ve 40 ülkeden 120 şirket ve bu şirketlerin 300'e yakın yöneticisini buluşturan etkinliğe Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı.

Türkiye'yi bölgede dijital üs haline getirme, İstanbul'u bölgenin teknoloji merkezi yapma stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, Avrupa, Asya ve Amerika'dan 120 şirket bir araya gelirken, 2019 ve sonrası projeleri masaya yatırıldı, sektöre katkı sağlayacak yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros etkinlikle birlikte, Türkiye'nin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attıklarını belirtti.

Toros, şunları kaydetti: