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Türk Telekom ve Turkcell, 40 ülkeden 120 şirketi Türkiye'de buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

Türk Telekom ve Turkcell, 40 ülkeden 120 şirketi Türkiye'de bir araya getirdi - Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros: - "Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" - Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan: - "Türkiye'de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve Turkcell, 40 ülkeden 120 şirketi Türkiye'de bir araya getirdi.

Türk Telekom ve Turkcell'den yapılan ortak açıklamaya göre, Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, Türkiye'yi dijital üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı.

Antalya'da gerçekleştirilen ve 40 ülkeden 120 şirket ve bu şirketlerin 300'e yakın yöneticisini buluşturan etkinliğe Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı.

Türkiye'yi bölgede dijital üs haline getirme, İstanbul'u bölgenin teknoloji merkezi yapma stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, Avrupa, Asya ve Amerika'dan 120 şirket bir araya gelirken, 2019 ve sonrası projeleri masaya yatırıldı, sektöre katkı sağlayacak yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros etkinlikle birlikte, Türkiye'nin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attıklarını belirtti.

Toros, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak tüm çalışmalarımızı, Türkiye'yi kıtalararası bir iletişim köprüsü haline getirme stratejisi doğrultusunda sürdürüyor, yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarla altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik de bu ana stratejilerimizin bir sonucuydu. Etkinlikte, Türkiye'deki telekomünikasyon sektörüne dair mevcut durumu ve önemli fırsatları uluslararası arenadaki oyunculara aktarma fırsatı bulduk. Etkinliğimize 40 ülkeden, 120 şirket katıldı ve ilgi gerçekten çok yüksekti. Bu da bize, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin stratejik konumunun da avantajıyla, Türk Telekom International olarak 17 ülkede sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle üç kıtada büyümeye devam ediyoruz. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Sektöre ilham verecek böylesine önemli bir etkinliği Turkcell iş birliği ile gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz."

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- "Güçlerimizi, Türkiye'yi dijital üs yapmak için birleştirdik"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan da dünya telekom sektörünün kritik öneme sahip oyuncularını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erkan, şunları ifade etti:

"Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye'ye yatırıma devam ediyoruz. İpek yolunu fiber yoluna çevirmek kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Türk Telekom'la birlikte, Türkiye'yi bölgenin veri üssü ve internetin merkezi olması için güçlerimizi birleştirdik. Etkinlikte, sektörümüzün dünya devlerine 'Turkcell, Dünyanın ilk dijital operatörü.' dedik. Bunu da gururla söyledik.

Önce şirket içinde yürüttüğümüz dijital dönüşümü sonra da müşterilerimizin ihtiyacından yola çıkarak yarattığımız çözümleri anlattık. Türkiye'de ürettiğimiz yerli ve milli yazılımlarımızın bu başarıdaki katkısından da bahsettik. Türkiye'nin son yıllarda bu sektörde ne aşamaya geldiğini de anlatma fırsatı bulduk. Türkiye'de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan mutluyuz."

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