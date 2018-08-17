Türk Telekom ve Vestel'den yerli iş birliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, Türk Telekom olarak kendilerine düşeni her alanda yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yapılan ortak açıklamaya göre, Türk Telekom ile Vestel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından iş birliğine giderek "Vestelcell" ürününü geliştirdi.

"Ülke ekonomisine katma değer yaratacak, milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin gurur kaynağı markalarından birisi olan Vestel ile iş birliğimizin ilk adımı olarak karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladık. Türkiye'nin her biri alanında lider iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel'in güçlerini birleştirmesinden doğacak sinerji ile ülke menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknolojilerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz."

Dursun, Türk Telekom ile Vestel iş birliği kapsamında ilk etapta sunacakları Vestelcell hatların, yıl sonundan itibaren bini aşkın Vestel mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarıyla cazip teklif ve avantajlarla satışa sunulacağını bildirdi.

Elektronik ürün pazarında yerli ürünlerin daha çok tercih edilmesinin ülke ekonomisine güç katacağını vurgulayan Dursun, "Türkiye'nin milli değeri Türk Telekom yerli ve milli ürün ve teknolojileri üretme, destekleme, kullanıma sunma konularında üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek sektöre örnek, devletine ve milletine destek olmayı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.