ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde hazırlık ve test aşamalarını tamamladı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu ile (YSK) koordineli bir şekilde hizmet vereceklerini, seçimlerin ülkede iletişimin kesintiye uğramadan problemsiz şekilde tamamlanmasını sağlamak için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partiler, medya, haber ajansları, önemli kamu kurum ve kuruluşlarına verdikleri kesintisiz, hızlı, esnek network ve güvenlik servisleriyle iletişim açısından sorunsuz bir seçim süreci geçirileceğini anlatan Kıraç, şöyle devam etti:

"Türk Telekom ile YSK arasında seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyon sağlandı. Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık. Network ve servislerimizi yönettiğimiz Türkiye'nin en büyük servis yönetim merkezi ve siber güvenlik merkezimizle 7/24 hizmet verecek şekilde yerel seçimlere hazırız. Siber tehditlerin önüne geçmek üzere merkezlerimizde gerekli çalışmaları yaptık."