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Türk Telekom "yerel seçimlere" hazır

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türk Telekom, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı - Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - "Türk Telekom ile YSK arasında seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyon sağlandı. Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık" - "Türkiye'nin en büyük servis yönetim merkezi ve siber güvenlik merkezimizle yerel seçimlere hazırız"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde hazırlık ve test aşamalarını tamamladı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu ile (YSK) koordineli bir şekilde hizmet vereceklerini, seçimlerin ülkede iletişimin kesintiye uğramadan problemsiz şekilde tamamlanmasını sağlamak için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partiler, medya, haber ajansları, önemli kamu kurum ve kuruluşlarına verdikleri kesintisiz, hızlı, esnek network ve güvenlik servisleriyle iletişim açısından sorunsuz bir seçim süreci geçirileceğini anlatan Kıraç, şöyle devam etti:

"Türk Telekom ile YSK arasında seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyon sağlandı. Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık. Network ve servislerimizi yönettiğimiz Türkiye'nin en büyük servis yönetim merkezi ve siber güvenlik merkezimizle 7/24 hizmet verecek şekilde yerel seçimlere hazırız. Siber tehditlerin önüne geçmek üzere merkezlerimizde gerekli çalışmaları yaptık."

- "Ankara ve İstanbul'da seçim koordinasyon merkezleri kurduk"

Kıraç, Türk Telekom olarak seçim güvenliğini sağlamak adına 360 derece esasına dayalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tüm birim ve kurumlarla koordine içinde olduklarını söyledi.

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında Ankara ve İstanbul'da seçim koordinasyon merkezleri kurduklarını bildiren Kıraç, seçim güvenliği için 2 Nisan'a kadar acil müdahale gerektiren müşteri servislerini önceliklendirdiklerini kaydetti.

- "Seçim günü nöbetçi sayısını iki katına çıkaracağız"

Kıraç, kamu kurumlarından gelebilecek acil altyapı ve servis yedekliliği talepleri için gerekli hazırlıkları tamamladıklarına işaret ederek, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Türk Telekom Bölgeleri ve Genel Müdürlük birimlerinde seçime özel, 7/24 nöbetli çalışma düzenine geçileceğini aktardı.

YSK ile koordineli olarak tüm önlemleri aldıklarını anlatan Kıraç, YSK tarafından talep edilebilecek her türlü siber güvenlik ihtiyaçları için ön hazırlıkları tamamladıklarını da vurguladı.

Kıraç, seçim süresince önemli merkezler, YSK'nın il ve ilçe merkezleri ve parti binalarının yakınlarına mobil saha desteği vereceklerini belirterek, "Kritik kuruluşların internete açık servislerini sürekli takip edip siber saldırı tespit sistemlerimizle kontrollerimizi yapacağız. Seçim günü Türkiye genelinde nöbet listesi oluşturup nöbetçi sayısını iki katına çıkaracağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom yerel seçimler Yusuf Kıraç

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