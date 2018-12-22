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Türk Telekom’da hisse devri gerçekleşti, yönetim değişti

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

Türk Telekom’un, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'deki (OTAŞ) yüzde 55’lik hissesi Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank ortaklığında kurulan Levent Yönetim Yapılandırma A.Ş’ye(LYY) devredildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Aralık (DHA)Türk Telekom’un, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'deki (OTAŞ) yüzde 55’lik hissesi Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank ortaklığında kurulan Levent Yönetim Yapılandırma A.Ş’ye(LYY) devredildi. Levent Yapılandırma A.Ş’nin sermaye miktarı bu devirle 1 milyar 925 milyon TL oldu. Devir işlemi sonrası şirketin yönetim kurulu üyelerinden Mohammed Hariri’nin de aralarında olduğu 4 isim istifa etti. Yönetime yeni isimler atandı.Atamaların onaya sunulması için 25 Ocak 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması kararı alındı. Hariri'nin yerine İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani’nin yerine Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp Engin'in ve Cenk Serdar'ın yerine Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin'in atanmasına karar verildi.

Yüzde 55’te iştirak oranı

Ojer Telekomünikasyon’un Türkiye'deki bazı bankalara borcu nedeni ile yüzde 55 hissenini devrinin yapılması sonrası Türk Telekom’da ortaklık Levent Yapılandırma AŞ yüzde 55, Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu yüzde 6,68, halka açık yüzde 13.32 oldu. Devir işlemleri sonrası Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank KAP’a bildirimlerde bulundu.Bildirimlerde LYY'ye Akbank'ın yüzde 35,5598, Garanti'nin yüzde 22,1265, İş Bankası'nın yüzde 11,5972 oranında iştirak ettiği bilgisi yer aldı. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani tüm görevlerinden istifa etti

Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) konuyla ilgili yapılan bildirimler şöyle;

“Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15 Ağustos 2018, 17 Ağustos 2018 ve 29 Ağustos 2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir. Tamamlanan hisse devri sonrasında şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Grubu - Ortak Adı - Sermaye Oranı (%) - Hisse Adedi - Sermaye Miktarı (TL)

A - Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. - %55 - 192.500.000.000 - 1.925.000.000

B - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - %25 - 87.501.188.497,5 - 875.011.884,975

B - Türkiye Varlık Fonu - %5 - 17.498.811.501,5 - 174.988.115,015

C - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - %0 - 1 - 0,01

D - Türkiye Varlık Fonu %1,68 5.881.188.500 58.811.885

D - Halka Açık - %13,32 - 46.618.811.500 - 466.188.115

Toplam - %100 - 350.000.000.000 - 3.500.000.000

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mohammed Hariri, Sayın Cenk Serdar, Sayın Faisal Mohammed I Aldughaither ve Sayın Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.Sayın Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Hakan Aran atanmıştır.Sayın Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Muammer Cüneyt Sezgin atanmıştır.

Sayın Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Eyüp Engin atanmıştır.

Söz konusu atamalar Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır”

Yeni üyeler kimler

Eyüp Engin

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank'ta göreve başlamıştır. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996'da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. Temmuz 2007'de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

Hakan Aran

1968 yılında Antakya'da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü'nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

Muammer Cüneyt Sezgin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora programı mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası'na katılan Dr. Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıldır.

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