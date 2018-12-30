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Türk Telekom'da yılın "en"leri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Türkiye'nin yeni nesil dijital TV platformu Tivibu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi Tambu ve Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu Muud'da bu yılın en çok beğenilen ve tercih edilen içeriklerini açıkladı - Kullanıcılar, Muud'da 2018 yılında en çok Aleyna Tilki'nin "Yalnız Çiçek" şarkısını dinledi - Tivibu'da yıl boyu en çok izlenen film, yerli ve komedi kategorisindeki "Bizim Köyün Şarkısı" olurken, Türkiye'nin dijital klavyesi Tambu'da milli duyguların paylaşımı ön planda oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital eğlence platformları Tivibu, Tambu ve Muud'da 2018 yılında kullanıcıların en beğendiği içerikler belli oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un yeni nesil dijital eğlence platformlarında yılın "en"leri belirlendi.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da 2018 yılının en çok dinlenen şarkısı Aleyna Tilki’nin Emrah Karaduman ile düet yaptığı "Yalnız Çiçek" şarkısı olurken, onu Mabel Matiz’in "Öyle Kolaysa" ve Merve Özbey’in "Vuracak" şarkıları takip etti. Yıl boyunca en uzun zaman "zirvede kalan" listesinin birincisi "Beni Vur" ile Deniz Tekin, ikincisi "Sen Olsan Bari" ile Aleyna Tilki, üçüncüsü "Gömün Beni Çukura" ile Eypio oldu.

Bu yılın en çok dinlenen erkek sanatçısı Edis, en çok dinlenen kadın sanatçısı Simge oldu. Albümlerde ise çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 zirveye çıkarken, Edis’in "An" albümü ile Mabel Matiz’in "Maya" albümü ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Yılın en çok indirilen şarkısı Mabel Matiz’in "Öyle Kolaysa" şarkısı olurken, müzikseverler 2018‘de en çok "Yerli Yeni" listesini dinlemeyi tercih etti.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu’da yılın en çok izlenen filmi komedi türündeki yerli film "Bizim Köyün Şarkısı" olurken, yerli film kategorisinde öne çıkan diğer filmler "Deliha", "Görümce", "Deliha 2", "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Yol Arkadaşım", "Aile Arasında", "Kral Şakir Oyun Zamanı", "Kolonya Cumhuriyeti" ve "Ayla" oldu.

Tivibu seyircisi, yabancı film kategorisinde ise sırasıyla en çok "Karlar Ülkesi", "Suicide Squad, Gerçek Kötüler", "İntikam", "Şirinler", "Deadpool", "Sünger Bob Karaya Çıkıyor", "Bolt", "Devasa", "İyi Kalpli Koca Adam", "Çelik Yumruklar" filmlerini izlemeyi tercih etti.

Film türüne göre bakıldığında ise Tivibu seyircisinin 2018 yılında en çok izlediği tür komedi olurken, onu sırasıyla aksiyon-macera ve çocuk kategorilerindeki içerikler takip etti.

Kullanıcıların beğenisine sunulduğundan bu yana toplam 7,6 milyon defa indirilen ve 890 milyon defa kullanılan Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi Tambu’da kullanıcıların en çok tercih ettikleri tema 1,2 milyon kişinin yüklediği "Ay-yıldız" teması oldu. En çok paylaşılan içerik "Türk bayrağı" olurken, onu "Öptüm" ve "Seni seviyorum" çıkartmaları takip etti. 55 bin "evlilik teklifi", 99 bin "çeyrek altın" gönderilirken, "gelin damat" 104 bin kez kullanıldı.

Sayıları yaklaşık 21 milyon olan Türk Telekom mobil abonelerinin 2018 yılında konuşma ve mobil veri kullanımında artış gözlendi. Buna göre, Türk Telekom, abonelerini 2018 yılında da cep telefonları üzerinden en çok konuşturan operatör oldu. Ayda ortalama 469 dakika konuşan Türk Telekom mobil abonelerinin en çok mayıs ayında konuştuğu gözlendi. Ayrıca, 2018 yılında Türk Telekom evde ve işte internet aboneleri, aylık ortalama 86,5 GB internet kullandı. Yıl içinde evde ve işte en çok internet kullanımı ise aylık 91,3 GB ile eylül ayında gerçekleşti.

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