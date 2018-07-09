FİNANS

Türk Telekom'dan 15 Temmuz'un yıl dönümü için özel film

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Türk Telekom, 15 Temmuz'un yıl dönümünde "milli iradeye" vurgu yapan duygusal bir film hazırladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 15 Temmuz'un yıl dönümünde "milli iradeye" vurgu yapan duygusal bir film hazırladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Türkiye tarihinde yaşanan kırılım noktalarının hatırlatıldığı ve bu dönemlerde teknolojinin oynadığı rolün vurgulandığı çarpıcı bir film hazırladı.

178 yıldır tarihin dönüm noktalarında, sağladığı teknoloji ile önemli rol oynayan Türk Telekom, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hazırladığı etkileyici filmde, 1855'te Kırım Limanı'na yapılan çıkarmadan, 1915 Çanakkale Savaşı'ndan, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi diplomatik ilişkilerden ve 15 Temmuz'dan kesitler sunularak, kurumun her dönemde milli iradenin sesi olduğunu vurguluyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, bu yıl 178. yılını kutlayan ve teknolojinin en büyük destekçisi olan Türk Telekom, halkın gücünden aldığı destekle 178 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyor.

1855'te Kırım Limanı'nda denize kablo bırakılmasıyla başlayan filmde de telgrafla yapılan haberleşmeye, 1915 Çanakkale Savaşı'nda posta hizmetlerine, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi yani 1970'lerdeki elle bağlanan telefona ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çağımızın en güçlü iletişim araçlarından mobil ses ve internet sayesinde yaşananlara vurgu yapılıyor.

Filme Türk Telekom'un YouTube kanalından ya da https://youtu.be/rWe8TTDEQMs linkinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Türk Telekom

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