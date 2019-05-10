FİNANS

Türk Telekom'dan Anneler Günü'ne özel "gerçek hikaye"

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Türk Telekom'un Anneler Günü'ne özel hazırladığı filmde, Türk Telekom'un Günışığı projesi sayesinde yazmayı öğrenen Salih'in, annesine kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup ve bu mektup ile aktardığı duygular konu edildi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Günışığı projesi sayesinde aldığı eğitimler ile günlük ve sosyal hayatında daha başarılı olan, az gören Salih'in gerçek hikayesi, Anneler Günü kapsamında filme aktarıldı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anneler Günü'ne özel hazırlanan filmde, Türk Telekom'un Günışığı projesi sayesinde yazmayı öğrenen Salih'in, annesine kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup ve bu mektup ile aktardığı duygular konu edildi.

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (Ey-Der) iş birliği ile gerçekleştirdiği Günışığı projesi kapsamında, aldıkları eğitimler sonrasında, algıladıkları azıcık ışığın peşinde görmeyi, okumayı, yazmayı öğrenen ve daha önce yapamayacakları zannedilen birçok şeyi başaran Günışığı çocukları, desteklerini bir an olsun esirgemeyen annelerinin Anneler Günü'nü kendi yazdıkları mektuplarla kutladı.

Türk Telekom az gören çocukları hayata bağlayan projesi kapsamında eğitim alarak görme yetilerini büyük ölçüde geliştiren çocuklardan biri olan Salih'in gerçek hikayesi için Anneler Günü'ne özel film hazırladı.

Salih'in mektubunda, "Benim şu ana kadar yaşadığım bütün zorluklarda, bütün sorunlarda yanımda oldun." ifadeleri yer alırken, filmde annesiyle oyunlar oynamasına, arkadaşlarıyla sosyalleşmesine, akranlarıyla birlikte okula gitmesine ve hatta perküsyon çalarak müzisyenliğe adım atmasına da yer verildi.

Türk Telekom, Salih'in hikayesinden yola çıkarak hazırladığı filmde "Işığından ilham aldığımız tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" diyerek tüm annelerin bu özel gününü kutluyor.

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