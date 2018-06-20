Türk Telekom'dan basında yer alan haberlere ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, şirketin ana hissedarı Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) ile ilgili gelişmelere dair, bazı basın yayın organlarına yansıyan haberlerin aksine kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını açıkladı.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre, şirketin Üst Yöneticisi Paul Doany'in Londra'da düzenlenen 5G Dünya Zirvesi'nde gazeteciler ile bir araya geldiği ve gelen sorular üzerine şirket ile ilgili son gelişmelere de temas ettiği belirtildi.

Londra'da gerçekleştirilen röportajda bahsi geçen, Türk Telekom'un ana hissedarı OTAŞ ile ilgili son gelişmelere dair, bazı basın yayın organlarına yansıyan haberler ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yapıldığı bildirilen açıklamada, "Şirketimiz tarafından yapılan 28 Mayıs 2013 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, OTAŞ, borçlarının refinansmanı ve vadesinin uzatılması amacıyla, bir kısım finans kuruluşları ile kredi anlaşması imzalamış olup söz konusu kredinin teminatı olarak maliki olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ hisselerini, hisselere ait tüm haklar OTAŞ'ta kalmak kaydıyla rehin vermiştir." ifadeleri kullanıldı.