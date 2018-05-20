FİNANS

Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Şirket, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray için özel video hazırladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray için özel video hazırladı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Galatasaray'ın maçlarına oynadığı stada adını vererek destek olan şirketin videosu gerek sarı kırmızılı camiadan gerekse tüm sporseverlerden yüz binlerce beğeni aldı. Türk Telekom'un hazırladığı videoyu hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Fernando Muslera gibi yıldız oyuncular kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Galatasaray için özel hazırlanan video, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İlhan Cavcav Sezonu'nun gol kralı Bafetimbi Gomis'in Galatasaray formasıyla attığı ilk golle başlayan özel film, kaptan Muslera ile Maicon, Serdar Aziz ve Mariano gibi futbolcuların sahada imza attığı jeneriklik hareketler ve gollerle futbolcuların ve taraftarların sevinç dolu koreografi gösterileriyle devam ediyor.

Videoda ayrıca Galatasaray'ın "İmparator" unvanlı teknik direktörü Fatih Terim, üzerinde imparator kıyafetleri ile sahaya çıkarak tribünlerdeki taraftarları selamlıyor. Türk Telekom'un videosu, Türk Telekom Stadyumu'nda yaşanan büyük şampiyonluk sevincini sahada ve tribünlerde yaşanan karnaval coşkusu ile aktarıyor. Video, "Türk Telekom Stadyumu'nda 8. sezon, 4 lig şampiyonluğu, 11 kupa! Mekan değişir ruh değişmez!" mottosuyla son buluyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktıKapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı
Çaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldıÇaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı

Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı

Çaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldı

Çaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldı

TOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdı

TOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdı

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.