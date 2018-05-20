Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray için özel video hazırladı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Galatasaray'ın maçlarına oynadığı stada adını vererek destek olan şirketin videosu gerek sarı kırmızılı camiadan gerekse tüm sporseverlerden yüz binlerce beğeni aldı. Türk Telekom'un hazırladığı videoyu hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Fernando Muslera gibi yıldız oyuncular kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Galatasaray için özel hazırlanan video, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İlhan Cavcav Sezonu'nun gol kralı Bafetimbi Gomis'in Galatasaray formasıyla attığı ilk golle başlayan özel film, kaptan Muslera ile Maicon, Serdar Aziz ve Mariano gibi futbolcuların sahada imza attığı jeneriklik hareketler ve gollerle futbolcuların ve taraftarların sevinç dolu koreografi gösterileriyle devam ediyor.

Videoda ayrıca Galatasaray'ın "İmparator" unvanlı teknik direktörü Fatih Terim, üzerinde imparator kıyafetleri ile sahaya çıkarak tribünlerdeki taraftarları selamlıyor. Türk Telekom'un videosu, Türk Telekom Stadyumu'nda yaşanan büyük şampiyonluk sevincini sahada ve tribünlerde yaşanan karnaval coşkusu ile aktarıyor. Video, "Türk Telekom Stadyumu'nda 8. sezon, 4 lig şampiyonluğu, 11 kupa! Mekan değişir ruh değişmez!" mottosuyla son buluyor.

