Türk Telekom’dan internet müşterilerine özel pratik çözüm

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Pratik Çözüm Uygulaması ile internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye’deki müşteri deneyimine yenilikçi çözümler getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda zenginleştirilen Pratik Çözüm uygulaması, Türk Telekom internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasına birçok yeni özellik getirdi. Bu yeniliklerden bir tanesi olan Tek Şifre ile giriş yapabilme özelliği sayesinde Pratik Çözüm, artık daha kişisel bir yapıya ulaşıyor ve daha etkin raporlama imkânı sağlıyarak tüketicilere yönelik daha nokta atışı çözümlerin sunulabilmesinin önünü açıyor.

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