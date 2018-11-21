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Türk Telekom’dan internet müşterilerine özel pratik çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türk Telekom internet müşterileri, Pratik Çözüm uygulaması ile artık bağlantı problemlerini dış destek almadan kendileri çözebiliyorlar

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Pratik Çözüm Uygulaması ile internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye’deki müşteri deneyimine yenilikçi çözümler getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda zenginleştirilen Pratik Çözüm uygulaması, Türk Telekom internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasına birçok yeni özellik getirdi. Bu yeniliklerden bir tanesi olan Tek Şifre ile giriş yapabilme özelliği sayesinde Pratik Çözüm, artık daha kişisel bir yapıya ulaşıyor ve daha etkin raporlama imkânı sağlıyarak tüketicilere yönelik daha nokta atışı çözümlerin sunulabilmesinin önünü açıyor.

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- Eve gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üretilebilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Pratik Çözüm uygulaması ile müşterilerin kendi kişisel Wi-Fi bilgilerini gizli tutabildiklerini, uygulamadaki Wi-Fi ayarları üzerinden Pratik Çözüm kullanıcılarının evlerine gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üreterek kendi Wi-Fi bağlantı bilgilerini paylaşmak zorunda kalmayacaklarını kaydetti.

Böylece, kullanıcıların internet güvenliğini sağlamış olduklarını belirten Önal, Pratik Çözüm uygulaması sayesinde müşterilerin bilgisayar kaynaklı, kablosuz ağ, lokal ağ ayarları gibi bağlantı problemlerini dışarıdan hiçbir destek almadan giderebileceklerini ifade etti.

Önal, Pratik Çözüm'ün kullanıcılara aynı zamanda güvenli bir internet deneyimi de sunduğunu vurgulayarak, "Pratik Çözüm uygulamasında bulunan 'Cihazlarım Menüsü'nden kullanıcılarımız modemlerine bağlı olan bütün cihazları görebiliyor ve tanımadıkları bir cihazı tespit ettikleri durumda modemlerini uzaktan yeniden başlatabiliyor ya da Wi-Fi şifrelerini değiştirebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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- Hedef 1 milyon lira tasarruf

Cihazlarını Wi-Fi’ya ilk defa bağlayacak olan müşteriler için de yeni bir özellik mevcut, Pratik Çözüm uygulamasının "Destek Menüsü" altında, bulunan çeşitli cihaz tiplerine göre kullanıcıların internete nasıl bağlanabileceğine dair yönlendirme menüleri de sunuluyor.

Kullanıcılarına güvenli internet sağlayan ve bağlantı sorunlarına çözümler sunan Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasıyla yılda yaklaşık 1 milyon işlemin kolaylıkla yapılabilmesini ve yıllık 1 milyon TL tasarruf elde edilmesini hedefliyor. Bu hedef kapsamında Türk Telekom, Evde İnternet Online İşlemler ile entegre bir yapı kurarak müşterilerin uçtan uca dijital deneyimlerini tek bir platformda gerçekleştirmelerinin önünü açacak. Önceden yalnızca Windows bilgisayarlardan ulaşılabilen Pratik Çözüm’ün, önümüzdeki yıl içerisinde Mac bilgisayarlarda da kullanılabilmesi, uygulamaya kendiliğinden arıza kaydı oluşturma özelliğinin eklenmesi ve mobil uygulamasının tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.

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Pratik Çözüm uygulaması Türk Telekom

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