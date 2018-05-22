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Türk Telekom'dan OTAŞ açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

Türk Telekom'dan OTAŞ açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom), Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceği haberleri ile ilgili resmi bir bildirim alınmadığını açıkladı.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde, Türk Telekomünikasyon AŞ hissedarlarından OTAŞ'ın, bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceğinden bahsedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bu konuda şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
OTAŞ Türk Telekom

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