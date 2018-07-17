Türk Telekom'dan yeni girişimlere bir milyon lira destek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği program PİLOT'un altıncı dönem girişimleri belli oldu. Program için yapılan 600 başvuru arasından seçilen 11 ekipten her birine, 90 biner lira TL nakit desteği ve Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak.

Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013'de hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının altıncı dönem girişimleri belirlendi.

Yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe, toplamda 990 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak. Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca çeşitli konularda uzmanlardan eğitim alacak. Ekipler ayrıca, Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkanının yanı sıra ekosistemin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından mentorluk desteği de alacak.