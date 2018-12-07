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Türk Telekom'dan "Yeni Nesil Gelecek" projesi

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 12:12 | Son Güncelleme

Türk Telekom'un Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Yeni Nesil Gelecek" projesi, gençleri dijital ekosistemin başrol oyuncusu nesnelerin interneti ile bir araya getiriyor - Hayata geçirilen ve ilk etabı tamamlanan proje kapsamında, 81 ilde toplam 350 gence nesnelerin interneti eğitimi verilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Yeni Nesil Gelecek" projesi, gençleri dijital ekosistemin başrol oyuncusu nesnelerin interneti ile buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, akıllı üretim teknolojilerinden tarım, sağlık, ulaşım ve akıllı şehir uygulamalarına kadar hayatın her alanında zengin kullanım olanakları bulunan nesnelerin interneti alanında meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

Türk Telekom’un bu kapsamda, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Yeni Nesil Gelecek" sosyal sorumluluk projesinin ilk etabında 35 gönüllü eğitmene eğitim verildi.

"Yeni Nesil Gelecek" projesi, Türkiye'de Endüstri 4.0 sürecine uyumun hızlanmasına katkı sağlarken, inovasyon pazarının gelişmesine destek olmayı ve akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağını desteklemeyi hedefliyor.

Proje kapsamında seçilen öncelikli 14 ilde olmak üzere Türkiye genelinde meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören ve projeye başvuran 350 öğrenciye, nesnelerin interneti (IoT) içerikli özel eğitim kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitim verilecek.

Microsoft Türkiye tarafından geliştirilen eğitimler, nesnelerin interneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda teorik ve pratik bilgiler içeriyor.

Proje ile katılımcı gençlere "Raspberry PI üzerinde kodlama deneyimi", "Raspberry PI üzerinde derlenen veriler bulut bilişime nasıl açılır?", "Bulut bilişim nedir?" gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek.

Proje kapsamındaki eğitimlere Türk Telekom Akademi (www.ttakademi.com) ve Microsoft Açık Akademi üzerinden isteyen herkes ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

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