İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Yeni Nesil Gelecek" projesi, gençleri dijital ekosistemin başrol oyuncusu nesnelerin interneti ile buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, akıllı üretim teknolojilerinden tarım, sağlık, ulaşım ve akıllı şehir uygulamalarına kadar hayatın her alanında zengin kullanım olanakları bulunan nesnelerin interneti alanında meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

Türk Telekom’un bu kapsamda, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Yeni Nesil Gelecek" sosyal sorumluluk projesinin ilk etabında 35 gönüllü eğitmene eğitim verildi.

"Yeni Nesil Gelecek" projesi, Türkiye'de Endüstri 4.0 sürecine uyumun hızlanmasına katkı sağlarken, inovasyon pazarının gelişmesine destek olmayı ve akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağını desteklemeyi hedefliyor.

Proje kapsamında seçilen öncelikli 14 ilde olmak üzere Türkiye genelinde meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören ve projeye başvuran 350 öğrenciye, nesnelerin interneti (IoT) içerikli özel eğitim kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitim verilecek.