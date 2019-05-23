Türk Telekom'la 29 TL'ye bol bol internet

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, "Herkes Telekom'da, Türk Telekom'da" diyerek, bol internet ve dakika içeren "Elini Korkak Alıştırma" isimli yeni tarifelerini müşterilerine sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yeni bir faturalı hat almak isteyen, numarasını Türk Telekom'a taşımak isteyen ya da Türk Telekom faturasız hattan faturalıya geçmek isteyen tüm müşteriler, bin dakika ve bin SMS’in yanı sıra ihtiyaçlarına göre 3 GB'dan 15 GB'a kadar farklı data seçeneklerinden faydalanabilecek. Avantajlı paketler 29 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Türk Telekom'un "Elini Korkak Alıştırma Tarifeleri"nde, 3GB'lık paket bin dakika ve bin SMS’le birlikte 29 TL'den sunulurken, 5GB'lık paket ise yine bin dakika ve bin SMS'le birlikte 35 TL fiyatla yeni faturalı hat abonelerine teklif ediliyor.

Türk Telekom'un prime ayrıcalıklarıyla abonelerine sunduğu 10 GB'lık paket bin dakika ve bin SMS'le birlikte 49 TL, 15 GB'lık data kullanımlı paket ise bin dakika ve bin SMS 59 TL'lik tarifeyle yeni abonelerin kullanımına sunuluyor.