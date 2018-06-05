FİNANS

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı START'a başvurular başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Türk Telekom START, gençlere kariyer yollarında ışık tutmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı Türk Telekom START, gençlere kariyer yollarında ışık tutmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapıla açıklamaya görei "Geleceğin de Senin Gibi Işıldasın" mottosuyla, gençlere 360 derece telekomünikasyon sektörünü deneyimleme imkanı sunan Türk Telekom START Programı'na başvurular, 5 Haziran’da başlayacak, 3 Temmuz 2018'e kadar devam edecek.

Değerlendirme aşamalarını ve mülakatları başarıyla tamamlayan 4 yıllık üniversitelerden yeni mezun adaylar, yüksek lisans öğrencileri ve iş hayatında en fazla bir yıl deneyim kazanmış gençler, Genel Müdürlük birimlerinde tam zamanlı çalışmak üzere yeni işlerine başlayacaklar.

Değerlendirme aşamalarını ve mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar, Bilgi Teknolojileri, Ürün ve Servis Geliştirme, Proje Yönetimi, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Strateji, İş Geliştirme, Finans birimlerinde tam zamanlı çalışmak üzere yeni işlerine başlayacaklar.

Adaylar, yeni işlerindeki mevcut sorumluluklarının yanı sıra mentorluk, online koçluk, inovasyon projelerine katılım ve rotasyon gibi fırsatlar içeren 18 aylık kapsamlı bir gelişim programına da dahil olacaklar.

Türk Telekom Genç Yetenek Programı START'a başvurular, www.turktelekomstart.com.tr, Facebook: TurkTelekomKariyer, “Twitter: TTKariyer, Linkedin: Turk Telekom adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Yeni sezon deri ve kürk defilesiYeni sezon deri ve kürk defilesi
Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacakTürkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom START

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.