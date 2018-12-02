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Türk Telekom'un projeleri hayata değer katıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

Türk Telekom, sesli kitap ve haber uygulaması Telefon Kütüphanesi ile 25 bin, Sesli Adımlar ile 30 bini aşkın engelli vatandaşın hayatında yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, sesli kitap ve haber uygulaması Telefon Kütüphanesi ile 25 bin, Sesli Adımlar ile 30 bini aşkın engelli vatandaşın hayatına değer kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Günışığı projesiyle 900 az gören çocuğun, temel eğitim okullarında eğitim hayatlarına devam etmesine destek olan Türk Telekom, Okulumda Günışığı kapsamındaki eğitim programlarıyla da aileleri ve eğitimcileri, az gören eğitimi konusunda bilinçlendirdi.

Bilgiye erişimde fırsat eşitliği hedefinden yola çıkarak 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliğiyle Telefon Kütüphanesi projesini hayata geçiren Türk Telekom, görme engelliler için telefonda sesli kitap ve içerik hizmeti sunuyor.

Türkiye'de ilk telefonda sesli kitap hizmeti olan Telefon Kütüphanesi'nde, 50'den fazla kategoride yaklaşık 2 bine yakın sesli kitap ve içerik bulunuyor.

Görme engelliler için ücretsiz sesli kitap hizmeti olarak başlayan projeyi 2016 yılında hayata geçirilen mobil uygulamasıyla başka bir boyuta taşıyan Türk Telekom, Tablolar Konuşuyor bölümü ile dünyaca ünlü tabloları sesli betimlemeli olarak sunarken, engelli vatandaşların gündemi takip etmesine olanak sağlamak amacıyla günlük haber takibi hizmeti vermeye de başladı.

Uygulamanın Para Tanıma özelliği ile de kullanıcılara güvenle alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Sabit hatlar ve mobil telefonlar üzerinden ulaşılan hizmet, bugüne kadar 7,5 milyon dakika dinlendi, uygulama 25 bin kez indirildi.

Türk Telekom, Sesli Adımlar projesi görme ve işitme engellilerin, AVM, kampüs, havaalanı gibi karmaşık yapılarda bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri yeri kolayca bulmasını veya o anda nerede olduğunu anlamasını sağlıyor.

Boni AŞ işbirliği ile geliştirilen ve operatör bağımsız olarak hizmete sunulan Sesli Adımlar uygulamasını işitme engelliler için de uyumlu hale getiren Türk Telekom, Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz hizmet veren Sesli Adımlar uygulamasının desteklediği dil sayısını Almanca ve Arapça ile genişletti.

Chicago Lighthouse, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kars Hükümet Konağı, Ulu Camii, San Francisco Lighthouse ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi 47 farklı yapıda hizmete açılan uygulama bugüne kadar yaklaşık 30 binden fazla kişi tarafından indirildi.

Engellilere yönelik çalışmalarına az görenleri de dahil eden Türk Telekom, 2014 yılında Engelsiz Yaşama Derneği (Ey-Der) ile iş birliği yaparak Günışığı projesini başlattı. Az gören çocukların erken müdahale eğitimi ile başka birinin yardımı olmadan yaşamlarını sürdürmesini amaçlayan proje kapsamındaki eğitimlerden mezun olan öğrenciler eğitimlerine, görme engelliler okulu yerine temel eğitim okullarında devam ediyor.

Proje, erken müdahale eğitiminin uzaktan alınabilmesini sağlayan tek örnek olarak gösteriliyor. Bugüne kadar 62 ilden 900 çocuğa az gören eğitiminin sağlandığı proje kapsamında, az gören çocukların işlevsel olarak görme becerilerini artırmalarına ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine katkı sağlamak üzere Türk Telekom tarafından tasarlanan Günışığı Oyunları yaklaşık 2 bin kez indirildi.

Günışığı eğitimlerinden mezun olan az gören çocukların devam ettikleri temel eğitim okullarındaki öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin de bilinçlendirilmesi amacıyla, az gören öğrencilerin eğitim aldığı okullarda Okulumda Günışığı seminerleri veriliyor.

2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 ilde 50 okul seçildi. Eğitimler ile az gören çocukların sisteme dahil edilerek akranlarıyla birlikte aynı sosyal ve akademik ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri, ailelerin ve eğitimcilerin konuyla ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

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