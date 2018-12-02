Türk Telekom'un projeleri hayata değer katıyor

Görme engelliler için ücretsiz sesli kitap hizmeti olarak başlayan projeyi 2016 yılında hayata geçirilen mobil uygulamasıyla başka bir boyuta taşıyan Türk Telekom, Tablolar Konuşuyor bölümü ile dünyaca ünlü tabloları sesli betimlemeli olarak sunarken, engelli vatandaşların gündemi takip etmesine olanak sağlamak amacıyla günlük haber takibi hizmeti vermeye de başladı.

Bilgiye erişimde fırsat eşitliği hedefinden yola çıkarak 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliğiyle Telefon Kütüphanesi projesini hayata geçiren Türk Telekom, görme engelliler için telefonda sesli kitap ve içerik hizmeti sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Günışığı projesiyle 900 az gören çocuğun, temel eğitim okullarında eğitim hayatlarına devam etmesine destek olan Türk Telekom, Okulumda Günışığı kapsamındaki eğitim programlarıyla da aileleri ve eğitimcileri, az gören eğitimi konusunda bilinçlendirdi.

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, sesli kitap ve haber uygulaması Telefon Kütüphanesi ile 25 bin, Sesli Adımlar ile 30 bini aşkın engelli vatandaşın hayatına değer kattı.

Uygulamanın Para Tanıma özelliği ile de kullanıcılara güvenle alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Sabit hatlar ve mobil telefonlar üzerinden ulaşılan hizmet, bugüne kadar 7,5 milyon dakika dinlendi, uygulama 25 bin kez indirildi.

Türk Telekom, Sesli Adımlar projesi görme ve işitme engellilerin, AVM, kampüs, havaalanı gibi karmaşık yapılarda bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri yeri kolayca bulmasını veya o anda nerede olduğunu anlamasını sağlıyor.

Boni AŞ işbirliği ile geliştirilen ve operatör bağımsız olarak hizmete sunulan Sesli Adımlar uygulamasını işitme engelliler için de uyumlu hale getiren Türk Telekom, Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz hizmet veren Sesli Adımlar uygulamasının desteklediği dil sayısını Almanca ve Arapça ile genişletti.

Chicago Lighthouse, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kars Hükümet Konağı, Ulu Camii, San Francisco Lighthouse ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi 47 farklı yapıda hizmete açılan uygulama bugüne kadar yaklaşık 30 binden fazla kişi tarafından indirildi.