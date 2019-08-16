Türk Telekom’un yerli yapay zeka çözümleri fiberde kaliteyi arttırıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yerli yapay zeka kök neden analizi platformu, fiber şebeke performansını iyileştirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yerli ve milli yapay zeka kök neden analizi platformu TT-ON (Türk Telekom Optical Network), Türkiye’nin 81 ilindeki fiber optik kablo şebekesini canlı olarak izliyor, otomatik kök neden analizi yaparak performans kayıplarını engelliyor.

TT-ON olarak adlandırılan kök neden analizi platformu çözümü DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) sistemlerinde kök neden analizi yapılmasını ve fiber optik kabloların kalitesinin proaktif olarak izlenmesini sağlayarak performans kayıplarını ortadan kaldırıyor.

- "Verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, geliştirdikleri akıllı yazılımlarla yapay zekayı şebeke otomasyonunda kullanarak verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı ve müşterilere sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.