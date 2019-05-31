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Türk tersanelerinden Hindistan'da büyük başarı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı - Toplam 2,3 milyar dolarlık proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenilen görevler oranında paylaşılacak - TAIS, tersanenin modernizasyonu, gemilerin tasarımı, mühendislik hizmetleri, üretimin planlanması ve yönetilmesi, gemi inşa malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması, ana malzemelerin sağlanması görevlerini üstelenecek

GÖKSEL YILDIRIM - Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2,3 milyar dolarlık ihalede tercih edildi.

Ürettiği deniz platformlarıyla Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katan Türk tersaneleri, tasarım ve üretim konusunda geldikleri seviyeyle uluslararası başarılara imza atıyor.

Alınan bilgiye göre, askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı.

SAHA İstanbul üyesi TAIS, proje kapsamında yerel bir tersaneyle birlikte gemilerin üretimini Hindistan'da gerçekleştirecek.

TAIS, projede tersanenin modernizasyonu, gemilerin tasarımı, mühendislik hizmetleri, üretimin planlanması ve yönetilmesi, gemi inşa malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması, ana malzemelerin sağlanması görevlerini üstelenecek.

Kazanılan ihalenin kontratını pilot tersane olarak TAIS kurucu ortaklarından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları imzalayacak.

Toplam değeri 2,3 milyar dolar olan ihale için 8 yıllık bir süreç öngörülüyor. Proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenen görevler oranında paylaşılacak.

- Büyük global rakiplere karşı başarı

İhale görüşmelerine katılan TAIS Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Üst Yöneticisi Süalp Ürkmez ve TAIS Genel Müdürü Doğan Beşcan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TAIS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın yönetiminde olduğu Sedef Tersanesi'nde Türkiye'nin helikopter ve uçak gemisi TCG Anadolu'nun, Yönetim Kurulu Başkanvekili Demir Koloğlu'nun Üst Yöneticisi olduğu Sefine Tersanesi'nde ise Türkiye'nin Denizde İkmal ve Destek Gemisi'nin (DİMDEG) üretimini sürdüklerini belirten Ürkmez, Anadolu Tersanesi'nde TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve 8 çıkarma gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edildiğini söyledi. Ürkmez, yine Anadolu Tersanesi'nde Katar Deniz Kuvvetleri için 2 eğitim gemisi üretiminin devam ettiğini bildirdi.

Bu sorumlulukların yanında özellikle yurt dışı pazarlara yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Süalp Ürkmez, Hindistan özelinde bu çabaların meyvesini verdiğini dile getirdi. Ürkmez, "Dünyanın en zor pazarlarından birinde, en büyük global rakiplere karşı, tasarım yeteneklerimiz, teknik yeterliliğimiz, kararlılık ve cesaretimizle bu ihaleyi kazandık. Türk özel sektörünün neler yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış olduk." dedi.

- Türk yan sanayisinde de kapı açılacak

Doğan Beşcan da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının askeri gemi inşa alanında uluslararası bir marka yaratma vizyonu doğrultusunda kurulan TAIS'in ilk önemli projesine başlamasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yabancı ortaklarının sorumlulukları arasında yer alan diğer ikmal konularında Türkiye'de uzun yıllardır çalıştıkları başarılı yan sanayi şirketleri ve SAHA İstanbul üyelerinin projede yer almalarını koordine edeceklerini vurgulayan Beşcan, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli projenin, Türk gemi inşa ve savunma sanayilerinin geleceği için başarılı bir referans proje olması amacıyla tüm ekiplerimizle inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıdan aldığımız güçle başka ülkelerde takip ettiğimiz projelerde de benzer sonuçlar almak için tasarım, mühendislik ve iş geliştirme ekiplerimizle devletimizin verdiği ihracat hedefleri doğrultusunda, tutkuyla çalışacağız. Ülkemize hayırlı olsun."

- Türk tersaneleri tabloyu değiştirdi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türk savunma sanayisinin son dönemde yapılan çalışmalarla belli bir olgunluk seviyesine ulaştığını söyledi.

Ortaya konulan yerli ve milli platform ve alt sistemlerle yurt dışı bağımlılığın önemli oranda azaldığına işaret eden Bayraktar, yakalanan başarıların geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak ihracata dönük faaliyetleri öncelikli gündem maddeleri arasında aldıklarını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde ihracatçı ülkeler konumuna gelmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekerek, kümelenme olarak da bu anlamda üyelerine destek verdiklerini dile getirdi.

Son olarak kümelenme üyesi TAIS'in Hindistan'da önemli bir başarıya imza attığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bundan 20 yıl önce yerli tersanelerimiz yabancı ana ortak olmaksızın savunma sanayisinde iş alamıyordu ancak ülkemizde gerçekleşen milli ve özgün üretim modeliyle tersanelerimiz hem ana yüklenici olarak sorumluluk üstlenmeye hem de mühendislik hizmetlerini ihraç eder hale geldi. Bu, sektörümüz ve ülkemiz adına gurur kaynağı."

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