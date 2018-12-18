FİNANS

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist hedefinin 2019 yılında yakalamasının mümkün olacağını söyledi.

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist hedefinin 2019 yılında yakalamasının mümkün olacağını söyledi.
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında rekorların kırıldığı Türk turizminde hedefin yükseltildiğini söyledi. Ayık, "2018 yılının son günlerine doğru geliyoruz. 2018 yılı tüm sektörün beklentisi doğrultusunda tamamlanacak bir yıl olacak. Türkiye 2018 yılında da çift haneli bir büyümeyi gerçekleştirerek yaklaşık 40 milyon yabancı misafir ağırlayacak. Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarını dahil ettiğimizde 45 milyon bandına yaklaşacak bir misafir sayısına ulaşacak. Bu da yaklaşık çift haneli bir büyümeye tekabül eder. Yüzde 20'lerin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılını tamamlayacağız" dedi.
2019 yılında da çift haneli bir büyümenin gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Şu an ilk gelen erken rezervasyon rakamlarına ve sayılarına baktığımızda bunu doğrular nitelikte. Önümüzdeki günlerde konjonktürel bir sıkıntı yaşamadığımız takdirde Türkiye 2019 yılında da muhtemelen çift haneli büyümeyle birlikte 50 milyon bandına yaklaşacak. Bu da bizim 2023 için daha önceden konulmuş hedeflere çok daha öncesinden ulaşmamız demek olacak" diye konuştu.

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Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacakTürk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacakTürk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacakTürk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

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