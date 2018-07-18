Türk turizmi Avrupa'da söz sahibi olacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'e yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısındaki artışın bir önceki yıla göre yüzde 34 civarında olması, turizmcinin yüzünü güldürdü. Artışın İzmir için çok olumlu olduğunu ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı (ETİK) Mehmet İşler, "Kaliteli koşullar ve ekonomik fiyatlarla birlikte yeni tesislerde hizmet veren Türk turizmi 2019 yılından itibaren Avrupa'da söz sahibi olacak" dedi.

İzmir İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü tarafından açıklanan ilk 6 aylık istatistiklere göre İzmir'e gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında arttı. 2017'nin ilk 6 ayında 252 bin 532 yabancı turist İzmir'e seyahat ederken 2018'nin ilk 6 ayında bu rakam 339 bin 53'e çıktı. Rakamları değerlendiren ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir'e gelen yabancı turist sayısındaki yüzde 34 civarındaki artışın İzmir için iyi bir artış olduğunu ifade etti. 2019 yılı için daha umutlu olduklarını dile getiren İşler, "Türkiye genelinde çok ciddi artışlar yaşıyoruz. İzmir'i en fazla tercih eden ülkelerin başında Almanya gelirken, Hollanda, İngiltere ve Rusya'dan kentimize yoğun miktarda turist girişi oldu. Geçmiş yıllarda Almanya ile yaşanan diplomasi sorunları ortadan kalktı. Aramızın düzeldiğini rakamlar bize gösteriyor. Türkiye'ye ilgi arttı. Kaliteli koşullar ve ekonomik fiyatlarla birlikte yeni tesislerde hizmet veren Türk turizmi, 2019 yılından itibaren Avrupa'da söz sahibi olacak" dedi.

Almanya'dan yurt dışına çıkan 25 milyon turistten en az 10 milyonunun İzmir'i tercih edebileceğini savunan Mehmet İşler, "Biz Almanya'dan sadece 5 milyon turist alıyoruz. 5 milyon, aslında bizim pazarımız için çok büyük bir rakam değil. Türkiye'nin Almanya'dan en aşağı 10 milyon turist alması lazım. Çünkü İspanya, Almanya'dan 15 milyon turist alıyor. Biz de oraya giden turisti buraya çekmeliyiz" diye konuştu.

'İNGİLTERE PAZARI ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEK'

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Sterlin'in TL karşısında değerlendiğini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu gelişmelerin İngiliz turistin elini güçlendirdiğini söyledi. İzmir'de gelişime en açık olan pazarın İngiltere olduğunu anlatan İşler, şöyle konuştu:

"Bugün 1 pound 6,2 lira civarında. Eğer İngiltere bugün AB'de kalsaydı, turist Euro bazındaki bir ülkeye gideceği için yapacakları harcamalar onlar için avantajlı olmayacaktı. Fakat rahatlıkla Türkiye'de harcama yapabilirler. Bu durum İngiliz son tüketicinin, kaliteli hizmet veren Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak. Önümüzdeki senelerde Ege'de İngiltere pazarı çift haneli büyümeye devam edecek. İngiltere, Avrupa'dan çıkmanın avantajını da yakalayacak gibi gözüküyor."

'TURİZM TEŞVİK KANUNU YETERSİZ'

Türk turizminin yolunun açılmasını isteyen İşler, Türkiye'nin 2023 yılı 50 milyon turist, 50 milyar dolar hedefini 2021 yılında yakalayabileceğini kaydederek, "Türkiye'nin şu an en büyük problemi cari açık ve döviz girdisidir. 1982 yılında rahmetli Turgut Özal'ın çıkardığı 2634 sayılı turizm teşvik kanunu hala yürürlükte. Ancak bu kanun, turizmin büyümesinden ve hacminin genişlemesinden dolayı oldukça yetersiz. Cari açığı tek başına kapatması için mevzuat ve yönetmeliklerle sektörün yolu açılmalıdır. Eğer bu yenilikler gerçekleşirse Türk turizmi 2023 yılı hedef rakamlarını yakın zamanda yakalayacaktır" dedi.

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