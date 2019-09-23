"Türk turizmi bu krizi de aşacaktır"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Soğukkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz. Türk turizmi bugüne kadar önemli sıkıntıları aşmış bir sektör, bu krizi de aşacaktır." dedi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un finansal yapılarıyla ilgili sıkıntı nedeniyle iflasını duyurduğunu hatırlattı.

Durumu yakından takip ettiklerini aktaran Yağcı, Türkiye'de bugün itibarıyla 21 bin civarında İngiliz turistin olduğunu, bunun önemli bir kısmının da Akdeniz ve Ege'de bulunduğunu bildirdi.

Gelişmelere ilişkin dünden itibaren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iletişim halinde olduklarını anlatan Yağcı, "Bakanlık ve özel sektör olarak konunun takipçisiyiz. Sektörümüzün ve misafirlerin süreçten en az etkilenmesi konusunda önlemleri ve gelişmeleri görüşüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri de sektör paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Soğukkanlı şekilde süreci takip etmeliyiz. Türk turizmi bugüne kadar önemli sıkıntıları aşmış bir sektör, bu krizi de aşacaktır." diye konuştu.