FİNANS

"Türk turizmi bu yıl 45 milyar dolar ciro yapar"

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

WorkShop TravelShop ve TravelShop Türkiye Genel Müdürü Murtaza Kalender: - "Türk turizminde bu yıl 45 milyar dolar ciro bekliyoruz. Artık nitelikli turistler Türkiye'ye gelmeye başladı" - "Incentive grupları ve Anadolu kültür turları ile ilgili şu andan itibaren 2020 yılı için rezervasyonlar almaya başladık. 2019 rezervasyonlarımız neredeyse doldu"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - WorkShop TravelShop ve TravelShop Türkiye Genel Müdürü Murtaza Kalender, "Türk turizminde bu yıl 45 milyar dolar ciro bekliyoruz. Artık nitelikli turistler Türkiye'ye gelmeye başladı." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalender, "Türkiye'ye Batı'dan gelen turist sayısının arttığını, bu yıl ve önümüzdeki yıl turist sayısının dahi iyi bir şekilde ilerleyeceğini" söyledi.

Şu anda ciddi derecede Hint düğün organizasyonları ve yeni büyük toplantı grupları aldıklarını belirten Kalender, "Bunlar Türk ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Incentive grupları ve Anadolu kültür turları ile ilgili şu andan itibaren 2020 yılı için rezervasyonlar almaya başladık. 2019 rezervasyonlarımız neredeyse doldu." açıklamasında bulundu.

- "Türkiye bu yıl 50 milyon turist ağırlar"

"Bu yıl Türkiye 50 milyon turisti ağırlar. Çünkü elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu yıl Türk turizminde 45 milyar dolar ciro bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Kalender sözlerini şöyle sürdürdü:

" Artık nitelikli turistler gelmeye başladı. Halihazırda Türkiye'ye Araplar ve Hintliler ilgi duyuyor. Burada önemli olan daha önceden kaybettiğimiz pazarların Türkiye'ye geri dönüyor olması. Bunlar Avustralya, Kanada, Amerika, Avrupa ülkeleri. İstatistikler bunu gösteriyor. Son 2-3 yıldır Orta Doğu'daki hareketlenmelerden dolayı turistler Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi gibi görüyorlardı. Endişelerini mail atarak dile getiriyorlardı. 2019'un birinci ayından itibaren neredeyse Türkiye ile ilgili hiç bir endişe maili almıyoruz. Bu algı tamamen değişti.

Türkiye'ye daha önceden gelmemiş olanlar Türkiye'yi Mısır ve Asya-Pasifik gibi ülkelere benzetiyorlar. Türkiye'yi gördüklerinde buradaki doğayı, havayı, hizmeti gördüklerinde Mısır ve Asya-Pasifik ülkelerinden daha üstün olduğumuzu söylüyorlar hizmet ve kalite bakımından.Türkiye'de düğün yapanlar da arkadaşlarını buraya yönlendirebiliyor. Bizim 2023 hedefimiz 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir. Türkiye'ye gelen müşteri sadece İstanbul ve Antalya'ya gelen insanlar değil; düğün yapanlar var toplantıya gelenler var ve bayi grupları söz konusu. Bunlar daha fazla para harcayan müşteriler."

Aynı zamanda ekoloji ve gastronomiyi birleştirdiklerini belirten Kalender, "Yurt dışında etkinlik ve tanıtımlar yapıyoruz. Domatesi biberi bahçeden toplarsan ekolojik menemen yaparsan gastronomiye giriyor. Hem de kültürümüzü tanıtıyoruz. Türkiye biraz daha değişik ve alternatif turizme yönelirse 2023 yılı hedefinde 100 milyon turist 120 milyar dolar gelir elde eder." ifadelerini kullandı.

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WorkShop TravelShop ve TravelShop Türkiye Genel Müdürü Murtaza K

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