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Türk turizmi düğün yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye’ye son dönemlerde sadece düğün turizmi için gelen zengin turist sayısında da artış yaşanıyor.

Türk turizmi düğün yapıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Türkiye’ye son dönemlerde sadece düğün turizmi için gelen zengin turist sayısında da artış yaşanıyor. İstanbul ve Ege’nin tatil merkezlerinde yapılan düğünlere yurt dışından kafileler halinde 300 ila bin kişi arasında da davetliler geliyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Boğazda düğün yapmak isteyen gerçekten çok ciddi bir Ortadoğulu kitle var. Hintliler'in tercihleri arasında Antalya da var ama yine ağırlıklı olarak İstanbul önde gidiyor” dedi.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, “Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu bu anlamda ciddi bir pazar olabilir çünkü dini merkezlerimiz var” diye konuştu.
Özellikle Türkiye'de son dönemlerde düğün yapmayı tercih eden Hindistan ve Lübnan gibi ülkelerden bu yılın 7 ayında gelen turist sayısında Hindistan’dan yüzde 95 artışla bu yılın 7 ayında 83 bin, Lübnan’dan ise yüzde 43 artışla 155 bin turist geldi.
Turizmde ortalama kişi başı geliri artıracaklar içinde düğün turizmi ile şirket toplantılarının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kişi başı harcamaları gerçekten çok yüksek oluyor. Geçenlerde Hintli şirketin İstanbul’daki bir toplantısı yaklaşık 1-1.5 milyon dolara yakın bir otel ödemesiyle kapandı. Dolayısıyla bunlar önemli segmentler. Sayıca çok fazla olmamalarına rağmen bıraktıkları gelir ciddi bir miktar oluyor” dedi.
“Boğazda düğün yapmak isteyen ciddi bir Ortadoğulu kitle var”
Hindistan ve özellikle Ortadoğu pazarında Türkiye’nin önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, “İstanbul doğasıyla, tarihiyle eşsiz benzersiz manzaralar veren bir şehir. Boğazda düğün yapmak isteyen gerçekten çok ciddi bir Ortadoğulu kitle var. Bütçesi müsait olanlar genelde İstanbul’u tercih ediyorlar. Hintliler de aynı şekilde yüksek bütçeli düğünler Türkiye’ye geliyor. Hintlilerin tercihleri arasında Antalya da var ama yine ağırlıklı olarak İstanbul önde gidiyor” diye ekledi.
“Sağlık ve spor turizmi de geri geliyor”
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 2015 yılı düğün kitlesini yakaladıklarını belirterek, “Ülkemize kanaat önderi geldiği zaman herkes gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş kongre, düğün, sağlık, spor turizmi de hepsi yavaş yavaş geri geliyor. Ülkemizin şöyle bir avantajı var bunu göz ardı etmememiz lazım biz de her turiste, her ülkeye, her damak zevkine, her yaşam biçimine, her tatil alışkanlığına hizmet edecek ürün var. Dolayısıyla güven ve huzur ortamı olduğu müddetçe her segmentte artışlar devam edecek. 2018 de turist sayısında 2015’in üstünde gerçekleşmeler yaşıyoruz. İnşallah 2019’dan itibaren bu artış devam edecek. Rekorlar kırmaya devam ederek süreç devam edecek” diye konuştu.
“Sadece Urfa’ya bir milyon turist bekliyoruz”
Türkiye’ye bu yıl gelen Çinli turist sayısının 7 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 88 artışla 225 bine çıkmasının hatırlatılması üzerine Bağlıkaya, “Kapadokya bölgemiz ağırlıklı olarak Çinli turistlerin revaçta olduğu bir bölge.Bunun yanında Pamukkale, Efes yani tarihi, doğası kültürü biliyorsunuz Göbeklitepemiz var.Övünmemiz gereken bir başka destinasyonumuz daha var.Urfa, Antep o bölgelerde de ciddi turist artışları var. 2019 yılında sadece Şanlıurfa’ya bir milyon turist bekliyoruz.İnşallah Göbeklitepe dolayısıyla bu artış sürerek artarak devam edecek” dedi.
“Düğün turizminde Rusya ve BDT ciddi Pazar olabilir”
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Türkiye’nin dini merkezlere de sahip olmasıyla özellikle düğün turizminde Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda(BDT) ciddi bir pazar olabileceğini söyledi. Yıllardır düğün turizmi konusunda da çalıştıklarını dile getiren Ayık, “Hem kıyı bölgelerimizde Bodrum, Akdeniz bölgesi başta olmak üzere İstanbul’da bu iş için önemli merkezlerden bir tanesi olabilir. Şu an itibariyle bakıldığında tüm bölgelerimizde eylül ayı da son derece iyi gidiyor.Ağustos'u aşağı yukarı yüzde yüze varan doluluklarla tamamlıyoruz eylül ayı da hemen hemen öyle olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki aylarda da yoğun bir talep patlaması var” diye konuştu.

Türk turizmi düğün yapıyor

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