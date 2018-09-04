Türk turizmi düğün yapıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Türkiye’ye son dönemlerde sadece düğün turizmi için gelen zengin turist sayısında da artış yaşanıyor. İstanbul ve Ege’nin tatil merkezlerinde yapılan düğünlere yurt dışından kafileler halinde 300 ila bin kişi arasında da davetliler geliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Boğazda düğün yapmak isteyen gerçekten çok ciddi bir Ortadoğulu kitle var. Hintliler'in tercihleri arasında Antalya da var ama yine ağırlıklı olarak İstanbul önde gidiyor” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, “Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu bu anlamda ciddi bir pazar olabilir çünkü dini merkezlerimiz var” diye konuştu.

Özellikle Türkiye'de son dönemlerde düğün yapmayı tercih eden Hindistan ve Lübnan gibi ülkelerden bu yılın 7 ayında gelen turist sayısında Hindistan’dan yüzde 95 artışla bu yılın 7 ayında 83 bin, Lübnan’dan ise yüzde 43 artışla 155 bin turist geldi.

Turizmde ortalama kişi başı geliri artıracaklar içinde düğün turizmi ile şirket toplantılarının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kişi başı harcamaları gerçekten çok yüksek oluyor. Geçenlerde Hintli şirketin İstanbul’daki bir toplantısı yaklaşık 1-1.5 milyon dolara yakın bir otel ödemesiyle kapandı. Dolayısıyla bunlar önemli segmentler. Sayıca çok fazla olmamalarına rağmen bıraktıkları gelir ciddi bir miktar oluyor” dedi.