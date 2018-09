Türk turizmi düğün yapıyor

“Boğazda düğün yapmak isteyen ciddi bir Ortadoğulu kitle var”

Hindistan ve özellikle Ortadoğu pazarında Türkiye’nin önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, “İstanbul doğasıyla, tarihiyle eşsiz benzersiz manzaralar veren bir şehir. Boğazda düğün yapmak isteyen gerçekten çok ciddi bir Ortadoğulu kitle var. Bütçesi müsait olanlar genelde İstanbul’u tercih ediyorlar. Hintliler de aynı şekilde yüksek bütçeli düğünler Türkiye’ye geliyor. Hintlilerin tercihleri arasında Antalya da var ama yine ağırlıklı olarak İstanbul önde gidiyor” diye ekledi.

“Sağlık ve spor turizmi de geri geliyor”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 2015 yılı düğün kitlesini yakaladıklarını belirterek, “Ülkemize kanaat önderi geldiği zaman herkes gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş kongre, düğün, sağlık, spor turizmi de hepsi yavaş yavaş geri geliyor. Ülkemizin şöyle bir avantajı var bunu göz ardı etmememiz lazım biz de her turiste, her ülkeye, her damak zevkine, her yaşam biçimine, her tatil alışkanlığına hizmet edecek ürün var. Dolayısıyla güven ve huzur ortamı olduğu müddetçe her segmentte artışlar devam edecek. 2018 de turist sayısında 2015’in üstünde gerçekleşmeler yaşıyoruz. İnşallah 2019’dan itibaren bu artış devam edecek. Rekorlar kırmaya devam ederek süreç devam edecek” diye konuştu.