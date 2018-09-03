Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Türk turizm sektöründe dönüşümün ele alınacağı Turizm 4.0 Zirvesi, TÜRKONFED ve GESİFED desteği BESİAD ev sahipliğinde 8 Eylül 2018 tarihinde Bodrum’da düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılacağı ve açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirveye, Bodrum ve Muğla üst düzey kamu yöneticileri, akademi ve STK temsilcileriyle birlikte, iş dünyasından da yoğun bir katılım bekleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) çatısı altında yer alan Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ev sahipliğinde, Endüstri 4.0 devriminin Türk turizminde yarattığı dönüşümün masaya yatırılacağı bir zirve düzenlenecek. Bodrum’da ilk kez, TÜRKONFED ve GESİFED desteği ile BESİAD tarafından düzenlenecek olan Turizm 4.0 Zirvesi, 8 Eylül 2018 tarihinde Bodrum Royal Asarlık Beach Hotel’de yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant ve BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Köroğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirveye; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yanı sıra kamu, özel sektör, akademi ve iş dünyasından temsilciler de katılacak. Zirvede ayrıca Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) gibi sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yönetim kurulu üyeleri de yer alacak.